Na americké šmírovací zákony a cenově agresivní VMware reaguje i O2. V Česku spouští nový cloud

Český T-Mobile letos na jaře spustil nový ambiciózní cloud, který je z velké části reakcí na obavy zákazníků z amerických šmírovacích zákonů a agresivní změně licencování a nacenění ze strany VMwaru. Podobný prostor na trhu se nyní bude snažit využít také tuzemský konkurent T-Mobilu v podobě operátora O2, který rozjel novou verzi svého O2 Cloudu.
O2 svůj nový cloud označuje za strategickou platformu, což mimo jiné znamená, že na ní postupně bude převádět všechny zákazníky. Nemá jít o jednorázovou a okamžitě povinnou migraci, změny se mají dít postupně a individuálně.
Větší příležitost pro menší lokální hráče se v poslední době otevřela díky americkým zákonům Cloud Act a FISA. Americké úřady díky nim mohou získat přístup k datům zákazníků velkých cloudových společností, i když jsou tato data uložena v Evropě. V případě druhého zákona o tom dokonce ani zákazník nemusí vědět. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost sdělil Lupě, že je na místě si udělat analýzu rizik.
Amazon Web Services a další na to reagují takzvanými suverénními evropskými cloudy, kdy se snaží dávat různé garance včetně zaměstnávání čistě evropských občanů a podobně. Dedikované evropské entity jsou ovšem stále ovládány matkami z USA, které podléhají tamním zákonům, takže nikdo z amerických hyperscalerů nemůže stoprocentně garantovat, že jsou data nevydatelná. Je to hlavně o budování důvěry a zavádění mechanismů.
Přehodnocování cloudových strategií
Lokální poskytovatelé se na to logicky snaží obchodně reagovat. Rétorika je často velmi podobná: vaše data a aplikace budou pouze v lokálních datacentrech (u O2 jsou to hlavně Stodůlky, viz naše galerie), vše bude splňovat NIS2 a další evropské regulace, vše bude pod potřebnými certifikacemi a podobně. Právě s tímto přichází do hry i O2 Cloud, který je zároveň zapsán v národním katalogu cloud computingu na vysokou bezpečnostní úroveň tři.
Americké zákony jsou podle O2 věcí s dopadem. “Je to jedno z témat, které se zejména u části zákazníků objevuje stále častěji. Nejde pouze o samotnou legislativu, ale obecně o požadavek na kontrolu nad daty, jejich umístěním a způsobem správy,” popsal Lupě Vítězslav Hájek, manažer pro cloudové služby v O2.
“Zároveň pozorujeme, že řada organizací přehodnocuje svou cloudovou strategii. Ještě před několika lety byly hlavními kritérii cena a technické parametry. Dnes zákazníci mnohem častěji řeší, kde se jejich data fyzicky nacházejí, kdo k nim může přistupovat a jaké regulatorní požadavky musí splňovat. U části zákazníků proto roste zájem o služby provozované v České republice nebo v rámci Evropské unie,” doplnil Hájek.
Faktor umístění dat je citlivý zejména pro státní správu, zdravotnictví, finance nebo společnosti z oblasti kritické infrastruktury. Objevuje se také požadavek řešit případné problémy s českým týmem v rodném jazyce, a to se znalostí lokálního prostředí, specifik a trhu.
VMware jako významný faktor
Zmíněný VMware je další silné téma. Tuto společnost za 69 miliard dolarů koupil Broadcom, který konsolidoval nabídky a menším či středním partnerům a zákazníkům velmi zkomplikoval život. Broadcom kromě jiného začal VMware licencovat podle počtu fyzických jader procesoru, přičemž minimální počet je šestnáct. To pak při provozu aplikací výrazně zvyšuje náklady a zákazníci často musí platit za něco, co nevyužívají. Roste proto popularita Proxmoxu a dalších alternativ.
“Změny v licenční politice VMware po převzetí společností Broadcom jsou jedním z významných faktorů, které ovlivnily celý trh. Řada zákazníků dnes řeší vyšší náklady, změny obchodních podmínek a obecně nižší předvídatelnost budoucího vývoje,” potvrdil Hájek z O2.
“Tyto změny zároveň ukázaly, jak riziková může být dlouhodobá závislost na jediném technologickém dodavateli. Proto jsme se rozhodli investovat do nové cloudové platformy postavené na otevřenější architektuře, která nám umožní dlouhodobě poskytovat zákazníkům stabilní, flexibilní a konkurenceschopné služby,” navázal cloudový manažer O2.
První velký deal pro HPE
Tento přístup otevřel nový byznys pro společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ta rovněž v reakci na dění kolem VMwaru přišla do hry se softwarem HPE Morpheus, jehož součástí je hypervisor pro virtualizaci postavený na KVM nebo možnost ovládat více virtualizačních a cloudových nástrojů z jednoho místa. O2 je prvním českým zákazníkem HPE Morpheus Enterprise.
Morpheus se v rámci O2 Cloudu používá na takzvanou orchestraci, respektive automatizované řízení cloudových zdrojů. Zákazníci si mohou naklikat prostředky typu virtuální server nebo síť a Morpheus zajistí vytvoření a konfiguraci.
“Virtualizace je teď ze strany zákazníků a partnerů horké téma. Zdražení VMwaru je trápí, mnohdy jde o mnohonásobný růst. Někteří zákazníci přechází jinam hned, někteří připravují plány na dlouhodobý přechod,” řekl Lupě Tomáš Kubát, ředitel české pobočky HPE. “Nevím o zákazníkovi, který by VMware neřešil. Zdražení je skutečně značné, poptávka po alternativách je mimořádná,” doplnil Kubát.
HPE samotný deal s O2 nekomentuje. “V posledních letech pozorujeme rostoucí zájem o řešení, která zákazníkům umožňují modernizovat infrastrukturu a současně si zachovat svobodu volby bez závislosti na jediném dodavateli,” vzkázal Pavel Strašlipka, obchodní manažer české pobočky HPE.
O2 od HPE používá také servery. Modely a jejich počet operátor nekomentuje. O2 tvrdí, že může cloud po hardwarové stránce škálovat a že současná kapacita má rezervy. Díky nastaveným vztahům s dodavateli má pokrýt také složitou dostupnost (vliv drahých pamětí).
Situace na trhu je v tomto ohledu složitá, například Václav Svátek z ČMIS popsal, že servery často zdražily několikanásobně s tím, že dodavatelé ruší objednávky a dělají nová nacenění.
Limity známe
Snahy lokálních hráčů vybudovat vlastní cloudy každopádně naráží na limity. Technologie a služby hyperscalerů jsou mnohonásobně větší a cloud není pouze o tom rozjet si virtuální server (více o tom v našem komentáři ke cloudu T-Mobilu). Ani O2 Cloud toto nerozčísne.
“Globální hyperscale cloudy disponují stovkami specializovaných služeb a jejich nabídka je výrazně širší. Našim cílem ale není kopírovat hyperscalery v celém rozsahu jejich portfolia. Zaměřujeme se především na oblasti, kde zákazníci ocení lokální provoz, datovou suverenitu, individuální podporu, hybridní scénáře a provoz kritických podnikových aplikací,” okomentoval Hájek s tím, že hyperscaleři nemusí být nutně konkurence. Zákazníci volí hybrid a multicloud, takže vše může kooperovat vedle sebe.
Od pár stovek měsíčně
O2 s novým cloudem chce oslovit i menší firmy či jednotlivce a ne pouze korporace. Virtuální servery lze získat od 472 korun měsíčně. Je to díky takzvanému flexibilnímu modelu využívání výpočetních zdrojů, což znamená, že si zákazník “může průběžně zvyšovat nebo snižovat využívané zdroje podle aktuálních potřeb a platí pouze za skutečně využité kapacity.”
Jednou z výhod hyperscalerů je to, že může přijít “člověk z ulice”, založit si účet, vložit kreditní kartu a začít využívat prostředky dle libosti. V tomto jsou lokální hráči stále velmi neobratní. O2 Cloud například nabízí verzi na měsíc zdarma, není ji ale možné jen tak rozjet, na webu je nutné zanechat telefonní číslo a IČO s tím, že se ozve operátor. To má do flexibility a přístupnosti pro malé subjekty dost daleko.
“O2 Cloud již v minulosti umožňoval online objednání a samoobslužné zřízení služeb. Praxe ale ukázala, že většina firem preferuje spolupráci s odborníkem. Cloud dnes není pouze o vytvoření virtuálního serveru, ale také o správném návrhu architektury, bezpečnosti, zálohování, konektivitě nebo migraci aplikací. Naše zkušenost ukazuje, že cloud není pro firemní zákazníky běžná komodita. Typicky je součástí širšího řešení zahrnujícího bezpečnost, konektivitu, správu identit, zálohování nebo provoz business kritických aplikací,” argumentoval Hájek.
“Zkušenosti navíc ukazují, že ve větších organizacích často není jednoduché nastavit model, kdy by jedna osoba nesla odpovědnost za cloudové výdaje hrazené firemní platební kartou. U rozsáhlých cloudových prostředí mohou náklady dosahovat velmi významných částek, a proto firmy preferují standardní smluvní vztah, předvídatelnou fakturaci a odbornou podporu,” dodal.
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