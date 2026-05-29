Lupa.cz

Ochranné známky a domény kdysi slavného e-shopu Zoot koupila skupina SPM

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Marek Španěl, Slavomír Pavlíček, Bohemia Interactive Autor: Bohemia Interactive

Investiční skupina SPM koupila ochranné známky a webové domény módní značky Zoot, kdysi jednoho z nejviditelnějších českých módních e-shopů. O rozvoj značky se má v rámci skupiny postarat tým, který stojí za e-shopy trenyrkarna.cz a maluna.cz a vede jej Adam Rožánek. Noví vlastníci věří, že značce vrátí silnou pozici na českém módním trhu.

Částku transakce SPM nezveřejnilo. Novou strategii vlastníci podle tiskové zprávy připravují. Za skupinou stojí miliardáři Marek Španěl Slavomír Pavlíček, zakladatelé videoherního studia Bohemia Interactive. „Zoot má v České republice stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu managementu se zkušenostmi z oblasti módy a e-commerce může značka najít nový směr a opět vyrůst ve významný módní projekt,“ říká Pavlíček, partner investiční skupiny.

Zoot v minulé dekádě patřil k nejznámějším českým e-shopům, ale firma opakovaně procházela finančními problémy a reorganizací. Restrukturalizací firmu provedl jako majitel Natland, nyní Zoot provozuje firma DaniDarx, jejímž majoritním vlastníkem je SPM Invest. DaniDarx ve skupině SPM stojí i za e-shopy trenyrkarna.cz a maluna.cz a vlastními značkami pánského a dámského spodního prádla Styx a Nedeto.

První konkrétní kroky chce nový vlastník představit začátkem letošního podzimu. SPM značku zařazuje do portfolia, ve kterém už má několik tuzemských módních a e-commerce projektů. Patří mezi ně Kara Trutnov, Freshlabels, Feratt, Pietro Filipi a zmíněné e-shopy společnosti DaniDarx.

Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách Přečtěte si také:

Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Proč se AI v Česku nedaří?

Rostlinný nápoj není to samé co mléko. Nač si dávat pozor

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).