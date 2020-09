Od programátora po šéfa Dellu. Poslechněte si podcast s Jiřím Kyselou o 40 letech v IT

Jak se dá prožít přes 40 let ve světě IT? Jiří Kysela, který do konce srpna vedl deset let tuzemskou pobočku společnosti Dell, si za tu dobu vyzkoušel vše od řadového programátora po špičkového manažera.

V novém podcastu časopisu ChannelWorld, který od ledna spadá pod vydavatelství Internet Info (vydavatele Lupa.cz), vzpomíná na to, jak před rokem 1989 nastoupil jako řadový programátor do Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění, aby po změně režimu začal podnikat v IT a posléze prošel firmami jako byl Český Telecom, Telenor Networks, Nextra Czech Republic právě až po Dell.

„Vzpomínám si třeba na zajímavý moment z doby Českého Telecomu, kdy nám jeden klient vyhrožoval žalobou, že údajně posílal přes své vytáčené připojení za 450 korun měsíčně smlouvu asi za jeden a půl miliardy a že ta smlouva nedošla, protože jsme my prý měli nějaký problém. Chtěl tu částku po nás, bylo to dost úsměvné,“ říká v podcastu Jiří Kysela.

Časopis ChannelWorld se zaměřuje na prodejce, dodavatele služeb a ostatní profesionály v IT a CE.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde: