Oficiálně potvrzeno: Česká televize příští rok kvůli úsporám vynechá Eurovizi

Česká televize nevyšle českého reprezentanta do příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Oznámila to na síti X a rozhodnutí zdůvodnila probíhajícími úpravami rozpočtu. Termín případného návratu zatím neurčila.
Podle televize je Eurovision Song Contest rozsáhlý projekt s významnými nároky na program, výrobu a organizaci. Rozhodnutí se vztahuje na rok 2027. „Každý ročník soutěže posuzujeme samostatně, a proto nyní nechceme předjímat, kdy se Česká televize do Eurovision Song Contest znovu zapojí,“ uvedla ČT.
O zvažovaném odstoupení už na konci září informovaly Deník N a Aktuálně.cz. Deník N napsal, že širší vedení televize probíralo další účast v soutěži, kterou považuje za drahou a málo sledovanou. Nynější oficiální prohlášení sledovanost jako důvod neuvádí.
Česká televize v odpovědi na žádost o informace z 29. května 2024 vyčíslila celkové externí náklady eurovizního projektu na 9,18 milionu korun. Rozpočet zahrnoval účastnický poplatek pořadateli, výběr českého reprezentanta, přenosové trasy, dopravu a ubytování (tehdy se akce konala ve švédském Malmö). Do rozpočtu byly započítané také honoráře účinkujících a štábu, příprava pódiového vystoupení a výroba českého znění.
Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), jejímž členem je i Česká televize. Česko se soutěže poprvé zúčastnilo v roce 2007 a po ročníku 2009 ji vynechávalo až do návratu v roce 2015. Nejlepším českým výsledkem zůstává šesté místo Mikolase Josefa z roku 2018. Letos Daniel Žižka s písní Crossroads skončil ve finále šestnáctý.