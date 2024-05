OpenAI má smlouvu s dalším velkým vydavatelem, bude platit za obsah Wall Street Journalu či The Times

Autor: Depositphotos

Další velký vydavatel oznámil uzavření licenční dohody s provozovatelem AI chatbota ChatGPT. Mediahouse News Corp v rámci smlouvy dává firmě OpenAI přístup k obsahu svých deníků, mezi které patří Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Daily Telegraph a další.





OpenAI bude moci aktuální i archivní obsah deníků využívat v rámci odpovědí, které ChatGPT poskytuje uživatelům, a bude jej smět používat také k vylepšování svých produktů (tedy trénování velkých jazykových modelů).





Smlouva má platit několik let, částku, kterou bude OpenAI vydavateli platit ani jedna firma nezveřejnila.

Koncem dubna uzavřela OpenAI obdobnou dohodu s vydavatelem dalšího vlivného deníku Financial Times. Koncem loňského roku se na placení za přístup k obsahu dohodla i s německým vydavatelstvím Axel Springer.

Odlišnou cestou jde vydavatel amerického deníku New York Times. Ten po krachu jednání o dohodě podal na OpenAI (a Microsoft) žalobu. Požaduje v ní náhradu škody, kterou mu firmy měly způsobit nepovoleným využíváním jeho obsahu k trénování jazykových modelů a v konverzacích s uživateli.