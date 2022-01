Operátor O2 začal nabízet fixní 5G připojení na doma, rychlost je ale omezená

O2 začíná nabízet doplňkovou možnost připojení v místech, kde není k dispozici broadband přes optiku nebo DSL. Jde o fixní připojení přes 5G síť operátora s modemem O2 5G Box. Za nabídku zákazníci zaplatí 399 Kč měsíčně.

Připojení ovšem nebude zdaleka využívat plné možnosti 5G sítí. Rychlost downloadu je zastropovaná na 50 Mbit/s, upload pak má maximum 5 Mbit/s (O2 slibuje neoficiální rychlost uploadu 10 Mbit/s, jde ale o nevymahatelný příslib). Operátor tak bude konkurovat především poskytovatelům Wi-Fi v místech, kde není jiná možnost připojení.

„Z našich dat vyplývá, že to je dostatečná rychlost pro mainstreamové rodiny. Do budoucna plánujeme uvést vyšší rychlosti, nicméně je to relativně čerstvá technologie a s ohledem na to, abychom byli schopní náš slib zákazníkům doručit, pojedeme zatím rychlostí 50 Mbit/s,“ říká ředitel fixních služeb O2 Martin Čejka s tím, že i na metalické síti je v O2 rychlost 50 Mbit/s nejčastěji prodávaným produktem.



Autor: O2 Modem O2 5G Box

Operátor zároveň bude nadále nabízet také fixní LTE s rychlostním stropem 20 Mbit/s, ale jeho pozice v nabídce má postupně oslabovat a 5G připojení by je mělo postupem času úplně nahradit.

Nabízený modem O2 5G Box je zařízení společnosti ZTE obrandované značkou O2. Zákazníci si je mohou pronajmout za 99 Kč měsíčně nebo jednorázově koupit za 5 940 Kč (i na splátky).



Autor: O2 Specifikace O2 5G boxu

Zařízení má odesílat data o stavu připojení do dohledového centra operátora. „Průběžně na základě aktuálního stavu sítě optimalizujeme podmínky příjmu a využívané frekvence tak, abychom se na připojení k internetu mohli opravdu spolehnout,“ dodává Čejka.

Výhodou modemu má být jednoduchá instalace – v podstatě jej stačí vybalit z krabice a zapnout do zásuvky. Operátor ovšem doporučuje umístění modemu co nejblíže okna, protože 5G signál může být tlumen zdmi. Modem podporuje standard Wi-Fi 6.

5G síť O2 momentálně pokrývá Prahu a část Moravy, v prvním čtvrtletí má být tedy fixní 5G dostupné pro 500 tisíc domácností a do konce roku O2 plánuje rozšíření na 900 tisíc domácností.