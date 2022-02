Operátoři chtějí jednotné technické řešení při zákazu přetáčení reklam

Provozovatelům IPTV služeb a televizních aplikací se nelíbí postup televize Prima při prosazování zákazu přetáčení reklam. Firmy se při středeční diskusi pořádané Hospodářskou komorou shodly, že obchodní zájmy Primy sice chápou, avšak dostaly od ní nedostatečné technické zadání, které si každý vykládá jinak. Navíc musí přetáčení reklam omezit v tak krátké době od podpisu smlouvy, že funkci nestihnou ani pořádně otestovat.

Původně měla nová omezení platit od března, na poslední chvíli je Prima odsunula na červen. „Bez odkladu bychom tu od 1. března měli takovou zahrádku různých řešení a vysvětlovali bychom si, kdo to máme správně. Tříměsíční odstup chápu jako prostor pro širší diskusi na toto téma, abychom nebyli za tři měsíce ve stejné situaci,“ poznamenal Zdeněk Spurný z T-Mobile.

Operátorům vadí, že Prima prosazuje své individuální řešení, takže až se dostanou do podobné situace s Novou, museli by technicky nasazovat další systém. „Není možné, aby se provozovatelé převzatého vysílání přizpůsobovali X systémům, musí probíhat nějaká diskuse,“ myslí si Jan Klouda z Vodafone.

Pro největší komerční televizi není přetáčení reklam v tuto chvíli obchodně zásadní věc. Chce však být technicky připravena. Souhlasí s tím, že by se mělo předejít roztříštěným řešením, která budou ve výsledku pro běžného diváka nepohodlná. „Pozice Novy je taková, že buď budeme schopni se na něčem domluvit, anebo ne, a pak přijdeme s naším řešením, protože nemůžeme čekat další dva roky,“ podotkl Štěpán Peichl z Novy.

Operátoři i Nova při setkání podporovali záměr, aby se odborná veřejnost domluvila na technických a částečně i produktových standardech. Koncept takového řešení by pak dostal k předběžnému posouzení antimonopolní úřad, aby se vyloučila nekalá soutěž.

Možnou cestu nastínil David Kulda z 4NET.TV, který popsal, že ve Švýcarsku příprava jednotného řešení za spolupráce všech aktérů zabrala jeden rok. Výsledkem je čtyřicetistránkové zadání zohledňující různé varianty.

Jednou z platforem, díky níž by operátoři i televizní stanice mohli najít společnou řeč, by se mohla stát právě Hospodářská komora. Televize, kvůli které celý spor vznikl, se ale ze středečního setkání omluvila. „V současné chvíli toto setkání naši právníci považují za velmi problematické zejména s ohledem na možnost považovat takovéto jednání za koordinovaný postup mezi soutěžiteli, jež patří mezi zákonem zakázané tržní praktiky,“ řekla Digizone mluvčí Primy Gabriela Semová. Hospodářská komora však ústy svého prezidenta Vladimíra Dlouhého odmítla, že by neformální diskuse o situaci mohla být považována za zákonem zakázaný postup.

Zástupci operátorů se také vesměs shodli, že oddálení zákazu přetáčení reklam na 1. června je jen odsunutí problému, nikoliv jeho řešení. Nelíbí se ani firmám, které už investovaly peníze i čas svých zaměstnanců do urychleného nasazení změn požadovaných Primou. Kromě toho, že to považují za narušení rovných podmínek, jim to komplikuje pozici při komunikaci se zákazníky. „Pravděpodobnost, že budeme mít 31. 5. problém vyřešený, je dost malá,“ varoval například Jan Klouda z Vodafone.