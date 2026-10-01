Operátoři zastavili problematické Premium SMS služby. Napříště už se prý poskytovatelé budou lépe vybírat

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) spolu s operátory oznámila, že zastavují konkrétní problematické Premium SMS. Tyto služby jsou využívány jako platební metoda například pro nákup jízdenek, parkování, hlasování v televizních soutěžích nebo pro digitální obsah, ale v uplynulých dnech se mediálně řešily ty, které bez vědomého souhlasu uživatelů strhávají lidem z účtů každý týden 99 Kč. Na kauzu upozornil Janek Rubeš, ale na podobné praktiky zákazníci naráželi už dříve.
Podle APMS už od 1. října u všech problematických služeb (včetně těch předplacených) není možné tímto způsobem platbu provádět.
„Případy, kdy zákazník neví nebo si není dostatečně vědom toho, že si aktivuje pravidelně placenou službu, nepovažujeme za přijatelné. Zákazník musí v okamžiku objednávky jednoznačně vědět, co si objednává, kolik služba stojí a že jde o opakovanou platbu,“ uvádí prezident APMS Jiří Grund.
Asociace a operátoři službu zastavují po předchozím upozornění jejich provozovateli. Kromě toho chystají změnu pravidel, která má umožnit podobné služby důsledněji kontrolovat ještě před jejich spuštěním. Nově se tento platební nástroj spustí jen za předpokladu, že jejich poskytovatel dostatečně prokáže, že zákazník v okamžiku objednávky jednoznačně věděl, co si objednává, kolik služba stojí a že jde o opakovanou platbu.
Grund uvádí, že se v tomto konkrétním případě u operátorů sešly „pouhé desítky“ stížností. Rubeš ve svém videu nicméně ukazuje, že jen z jeho telefonních kontaktů jde o desítky lidí z celkem tisíce osob a službu si mohly nevědomky aktivovat například načtením QR kódu při snaze zaplatit za nabíjení elektromobilu.
Mobilní operátoři podle Grunda zajišťují technické zpracování platby a její zahrnutí do vyúčtování zákazníka, službu jako takovou zpravidla poskytuje třetí strana prostřednictvím takzvaného agregátora.