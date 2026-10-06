Pale Fire Capital přispěje Čechům na studium v zahraničí. Musejí se ale vrátit a pracovat ve státní správě

Investiční skupina Pale Fire Capital začíná pomáhat financovat zahraniční studium lidí v oblasti státní správy a neziskového sektoru. Podmínkou je, aby se tito lidé po škole vrátili do Česka a v oborech pracovali. Skupina chce podporovat například veřejnou politiku a správu, ekonomii a veřejné finance, regulaci, public affairs, právo nebo práci s daty pro veřejný sektor. Za projektem stojí stejná skupina podnikatelů, která vybudovala PFC jako významného českého investora do technologických a internetových firem. Mezi její hlavní partnery patří Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý.
Podle Barty chce PFC „pomoct vyrůst generaci, která bude Česko posouvat dál“. Stipendium je určené na magisterské programy. PFC hodlá přispívat na školné i další náklady spojené se studiem, nebude ale zpravidla pokrývat jejich plnou výši.
Konkrétní částka bude záviset na daném programu a dalších zdrojích, ze kterých student studium financuje. Pokud stipendista získá podporu na jeden až tři roky, podle rozsahu stipendia se zaváže odpracovat stejnou dobu v české veřejné správě nebo neziskovém sektoru. Závazek bude možné splnit do osmi let od dokončení studia, a to i postupně. Pokud se to stipendistovi nepodaří, je povinen částku vrátit. Přihlásit se mohou lidé s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v Česku, kteří už byli přijati na zahraniční program, nebo se na něj teprve hlásí.
PFC spoluvlastní a podílela se například na rozvoji Aukra a investuje také do zahraničních firem. Jejím zřejmě nejznámějším aktuálním počinem je americký Groupon, který se podle čísel daří postupně křísit. Loni dosáhlo obratu 7,2 miliardy korun, meziročně o 2,3 miliardy více, a jeho čistý zisk se dostal na 282 milionů korun. Hodnota portfolia private equity je podle firmy kolem 10 miliard korun.
Nové stipendium zapadá do širší filantropické strategie PFC. Skupina uvádí, že každoročně věnuje část hodnoty svého portfolia neziskovým projektům. Dlouhodobě podporuje mezi jinými například PAQ Research, Česko.Digital, Hlídač státu a vzdělávací organizace.