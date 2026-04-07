Pale Fire Capital se rozrostla o nového řídícího partnera, stal se jím Jan Černý

Investiční skupina Pale Fire Capital, která stojí za obratem amerického Grouponu a provozuje také aukční platformu Aukro nebo cyklistickou aplikaci Rouvy, získává nového partnera. Je jím Jan Černý. Ve skupině má mít odpovědnost primárně za růst private equity investic skupiny a její scale-up. Černý to oznámil na LinkedInu.
Rozšiřuje tak vedení PFC, v němž jsou nejviditelnější Dušan Šenkypl, Jan Barta a David Holý, partnery jsou i Petr Krajíček a Jiří Ponrt. Nový managing partner říká, že PFC cílí na investice v řádu stovek milionů eur po celé Evropě. Černý podle svého vyjádření hodlá mimo jiné stavět ambiciózní mezinárodní projekty a budovat ty na průsečíku tradiční a digitální ekonomiky.
Dosud vedl rodinnou investiční skupinu BHM Group spravující majetek miliardáře Tomáše Krska, která investuje do zdravotnických technologií nebo obnovitelných zdrojů energie, v jejím portfoliu jsou i hospitality projekty, rezidenční či komerční nemovitosti.
Skupina Pale Fire Capital se stará celkem o více než dvacet technologických firem s globální působností. Za rok 2025 získala dvě ocenění Křišťálové lupy, když se Jan Barta se stal Osobností roku a prvenství v kategorii Projekt roku získal Dušan Šenkypl se svým týmem za otočku, kterou v posledním roce prošel Groupon.