Křišťálová Lupa 2025: Osobností roku je Jan Barta, dvakrát bodovalo Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes večer proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Křišťálová Lupa 2025, šlo o jubilejní dvacátý ročník. Část vítězů vybrala odborná porota a část široká veřejnost. Přinášíme kompletní výsledky. Podívat se můžete také na záznam přenosu v České televizi.
Osobností roku 2025 se stává Jan Barta, titul Projekt roku získává Záchrana Grouponu českými investory. V kategorii Zpravodajství obhájil první místo web ČT24 a dvě vítězství si připisuje videohra Kingdom Come: Deliverance II (v kategoriích Hvězda a Globální projekty českých tvůrců). Ze Zájmových webů na první příčku vystoupala ČSFD.cz a ocenění Influencer si odnáší Stejk.
Kategorie hodnocené veřejností
Internetové obchodování
Nástroje a služby
Online video
- Fabulace Jana Špačka
- Kluci z Prahy
- Stejk
- Jirka vysvětluje věci
- Čestmír Strakatý
- Mikýřova úžasná pouť internetem
- MenT
- Rychlovky TN
- Bára Votíková
- Spiknutí
Podcast roku
- Hype-Cast
- Opravdové zločiny
- Čestmír Strakatý podcast
- Vinohradská 12
- Kecy & politika
- Vlevo dole
- Přepište dějiny
- Kudy běží zajíc
- Vojta Žižka
- Stoupenci
Zájmové weby
Zpravodajství a publicistika
- ČT24
- Seznam Zprávy
- Deník N
- iDNES.cz
- Novinky.cz
- iRozhlas.cz
- Page Not Found
- Zdopravy.cz
- Respekt
- Deník.cz
- E15.cz
- HN.cz
Kategorie hodnocené odbornou porotou
Anticena
- Google za neplacení autorských práv vydavatelům a tvůrcům
- Obcházení pravidel přeshraničními tržišti (Temu, Allegro, Shein…)
- Bitcoinová kauza
- Vybírání autorských poplatků za smartphony (OSA)
- (5. – 6.) Neřešení klamavých reklam na sociálních sítích
- (5. – 6.) Nezvládnutá digitalizace stavebního řízení
- Průtahy a zdražování eSbírky a eLegislativy
- (8. – 10.) „Souhlas nebo zaplať“ u českých mediálních webů
- (8. – 10.) Evropská komise a návrh ChatControl
- (8. – 10.) Rezignace na vymáhání opatření proti webům z evropského sankčního seznamu
Globální projekty českých tvůrců
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mapy.com
- CDN77.com
- Knuspr (německá značka Rohlík Group)
- (5. – 6.) Bookbot (Knihobot v Rakousku a Německu)
- (5. – 6.) Windy.com
- Flashscore.com
- (8. – 10.) E2B
- (8. – 10.) Mews
- (8. – 10.) Prusa Research
- Flixpatrol.com
Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Nákup vrtulníku Čestmír pro Ukrajinu
- Mikýř – pozvánka na cestu influencerů do Číny
- (3. – 5.) Kampaň Snuggs s fotbalistkami Manchester City
- (3. – 5.) Rozšiřování využití Alzaboxů pro nové služby (Alza lékárna a Pošli to Alzaboxem)
- (3. – 5.) Vojta Žižka a nákup činžovního domu v Podolí
- (6. – 7.) Marketingová komunikace Oktagonu na sociálních sítích
- (6. – 7.) Online komunikace reality show Zrádci
- (8. – 11.) Game Developers Session
- (8. – 11.) Rozsviťme Česko
- (8. – 11.) Samoregulační aktivita českých tvůrců a online médií ATOM
- (8. – 11.) Sidequesty
Mladá krev
- Díky, že můžem
- Fitify
- Deepnote
- (4. – 5.) FaceUp (dříve NNTB)
- (4. – 5.) Simon Klinga (LASAR)
- (6. – 7.) Dominik Kovacs (Colossyan)
- (6. – 7.) Megi Mejdrechová (RoboTwin)
- (8. – 10.) Anna Šulcová
- (8. – 10.) Bára Kubínová (Lively Cycle)
- (8. – 10.) Václav Mlejnský, Tomáš Valenta (E2B)
Influencer
- Stejk
- Janek Rubeš
- Kovy
- Rozárie Haškovcová
- Mikýř
- Marek Dvořák
- Nikol Leitgeb
- Vojtěch Agraelus Fišar
- Lukefry
- MenT
- Chili Ta
- Jiří Burýšek
- Dominique Alagia
Hvězda
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mikýř
- Rohlík.cz
- Oktagon MMA
- (5. – 6.) Better Stack
- (5. – 6.) Seznam.cz
- (7. – 9.) Digitální obsah Zrádců
- (7. – 9.) FTMO
- (7. – 9.) Mews
Osobnost roku
- Jan Barta
- Pavel Krbec
- Apolena Rychlíková
- (4. – 5.) Eva Pavlíková
- (4. – 5.) Martin Mikyska
- (6. – 7.) Jindřich Fáborský
- (6. – 7.) Ondřej Bartoš
- Richard Valtr
- (9. – 10.) Lukáš Benzl
- (9. – 10.) Michal Kučera
Projekt roku
- Záchrana Grouponu českými investory
- Portál dopravy a zasílání řidičských průkazů do boxů
- (3. – 4.) Rohlík.cz
- (3. – 4.) Válka.online
- Digitální Česko
- (6. – 8.) Digitální obsah Zrádců
- (6. – 8.) eDoklady
- (6. – 8.) Kluci z Prahy
- (9. – 10.) AI souhrny diskusí na webech Seznam.cz
- (9. – 10.) E2B
Veřejně prospěšná služba – cena České televize
- Paměť národa
- (2. – 4.) Aplikace Záchranka
- (2. – 4.) Bankovní identita
- (2. – 4.) Donio
- (5. – 7.) AI dětem
- (5. – 7.) Programy do voleb
- (5. – 7.) MojeID
- Matika Česku
- Pod svícnem
- Zeptejte se vědce
- #odvážný
