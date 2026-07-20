Pěchouček má pro ČVUT další posilu. Spolupráci s průmyslem povede exšéfka z Kiwi.com a Grouponu

Na ČVUT se pokračuje v budování týmu, který má dostat univerzitní technologie rychleji do firem. Na nově vytvořenou pozici Chief Industry Relations Officer přichází Lucie Brešová, která dříve působila ve startupu Kiwi.com, v americkém Grouponu nebo investorském fondu Presto Tech Horizons.
Brešová bude mít na starosti rozvoj spolupráce univerzity s průmyslovými podniky, povede oblast Industry Relations a zároveň bude předsedat poradnímu sboru zaměřenému na spolupráci s byznysem. Jde o jednu z oblastí, na které nové vedení ČVUT staví svou ambici posunout univerzitu mezi světovou špičku.
„(Budoucí) úspěch ČVUT spočívá mimo jiné na úzké spolupráci mezi výzkumem prováděným na univerzitě a podniky, které jej mohou využít. Na mnoha místech to tu již funguje. Mým úkolem je proměnit tyto jednotlivé mosty v síť, sjednotit ji a dostat ji na světovou úroveň – zjednodušeně řečeno, vybudovat dálnice tam, kde jsou dnes jen stezky – a pomoci firmám získat prioritní přístup ke špičkovému výzkumu a technologiím, aby světový výzkum nezůstal ležet v šuplících a skvělé firmy nepřišly o svůj inovační potenciál,“ rozvádí Brešová na síti LinkedIn.
Odbornice se ve startupovém prostředí pohybuje přes 14 let. Patřila k manažerům, kteří pomáhali škálovat Kiwi.com z malé firmy na společnost s téměř dvěma tisíci zaměstnanci. Později působila jako provozní ředitelka startupu Pocket Virtuality zaměřeného na rozšířenou realitu, který následně převzala zbrojovka Czechoslovak Group (CSG). Byla součástí nejvyššího vedení amerického Grouponu po jeho převzetí investiční skupinou Pale Fire Capital. A poslední roky působila jako partnerka fondu Presto Tech Horizons, společného podniku investorů z Presto Ventures a CSG investujícího do obranných a bezpečnostních technologií. Presto ale opustilo více partnerů v souvislosti s děním kolem zakladatele Přemysla Rubeše, které vyústilo v jeho březnové zadržení policií. Brešová odešla začátkem roku.
Na ČVUT se rektorovi Michalu Pěchoučkovi daří koncentrovat zajímavé posily z byznysu. Instituce má mimo jiné poprvé v historii ředitele informační bezpečnosti, na kterou nastoupil externí výzkumník pro NATO, kromě něj v týmu působí mimo jiné Jakub Nešetřil, který prodal startup Apiary firmě Oraclu, nebo specialista na kryptosvět Ladislav Krištoufek.