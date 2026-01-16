Technologičtí lídři dál posilují ČVUT: Po Pěchoučkovi nastupuje také Jakub Nešetřil

Novým prorektorem na ČVUT se má stát Jakub Nešetřil, jeden z nejúspěšnějších zakladatelů technologických projektů v Česku. Do instituce, pokud vše schválí akademický senát, přichází na popud Michala Pěchoučka. Toho do funkce rektora zvolil akademický senát v říjnu loňského roku a funkce se má ujmout v únoru. Jde tak o další osobnost ve vedení ČVUT s výraznými zkušenostmi ze soukromého sektoru.
„Když mě Michal požádal o pomoc na pozici prorektora, došlo mi, že tohle se neodmítá. ČVUT je lídr, kterého bude zbytek vysokých škol následovat. S Michalem se pokusíme vytvořit místo, které bude pro inovativní a podnikavé lidi domovem. Místo, kde svůj dobrý nápad proměníte v bohatství své i celospolečenské,“ věří Nešetřil.
Nešetřil zdůrazňuje podnikavost lidí vzešlou z vědy a vzdělanosti. „Abychom nechodili kolem horké kaše: spolupráce těchto dvou světů u nás prostě zatím dobře nefunguje. Věda by se ráda zabývala teoretickými otázkami a byznys má nedůvěru v to, že má v českém vysokém školství efektivního partnera. Do toho všeho přišel Michal Pěchouček s příběhem jako ze Silicon Valley a obrátil vše naruby. Profesor umělé inteligence, který vybudoval vlastní startup. Zkušený byznysový lídr, který se nyní stane rektorem nejstarší technické univerzity v Evropě. Školy, která by měla být českým MIT či Stanfordem – špičkou v zakládání high-tech firem. Taková příležitost spojit tyto dva světy tu v polistopadové době ještě nebyla. A pokud ji promrháme, zase tu desítky let nebude,“ uvádí.
Nešetřilovým nejnovějším projektem je Matika Česku, kterou rozjel ke konci roku 2024 spolu s Petrem Zahradníkem. Jeho cílem je přitáhnout více odborníků do školství a podpořit tak výuku těchto předmětů a logiky, a to cestou navýšení platů učitelů matematiky a podobných oborů. Nešetřil se ale stal výraznou IT osobností ve chvíli, kdy v roce 2017 prodal svůj startup Apiary do rukou společnosti Oracle, a to za miliardy. Následně rozjel organizaci Česko.Digital pomáhající s IT nejenom ve státní správě. Později do správní rady nadačního fondu Matika česku povolal právě Michala Pěchoučka. Nešetřil zároveň s oznámením novinky nyní uvádí, že do čela projektu Matika Česku za sebe hledá nástupce.