Naděje pro modernizaci technické výuky v Česku. Rektorem ČVUT bude Michal Pěchouček

Jan Sedlák
Dnes
Michal Pěchouček Autor: Gen Digital

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) bude mít nového rektora se značnými zkušenostmi ze soukromého sektoru. Akademický senát do funkce zvolil Michala Pěchoučka. Funkce by se měl ujmout v únoru roku 2026.

Pěchouček v minulosti působil na funkci technického ředitele kyberbezpečnostní společnosti Avast, dnes Gen Digital. Předtím společně s Martinem Rehákem (dnes Resistant AI) založil startup Cognitive Security využívající prvky AI v odhalování kybernetických hrozeb v sítích. Koupila ho americká firma Cisco, která na tomto základu v Praze postavila vývojové centrum, kde Pěchouček rovněž působil.

Nový rektor ČVUT má také zkušenosti z investování rizikového kapitálu do startupu, a to jakožto člen širšího týmu fondu Evolution Equity Partners bývalých manažerů a akcionářů brněnského AVG.

Pěchouček zároveň dlouhodobě působí na ČVUT jako profesor, firma Cognitive Security byla univerzitním spin-offem. Zabývá se počítačovými vědami a umělou inteligencí.

Pěchoučkovo zvolení do čela pražské techniky dává naději v modernizaci výuky, větším propojení s praxí a podpoře spin-offů vědeckých objevů do startupů. Jeho vize pro další roky je sepsána zde.

Konkurenty ve volbě rektora byli Petr Páta (děkan FELu) a Radek Holý (prorektor pro řízení kvality a jedna z osobností kolem rozvoje čipů a spolupráce s Tchaj-wanem).

