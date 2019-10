 »  Peering.cz pokořil hranici datového toku 1 Tb/s, dříve se to podařilo i NIXu

Jan Sedlák

Komerční internetový uzel Peering.cz tuto neděli poprvé ve své historii v datovém toku překročil hranici 1 Tb/s. Konkurenčnímu NIXu se tento milník podařilo překonat o několik týdnů dříve, kdy mu pomohl online přenos zápasu Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Interem Milán.

Peering.cz ve svých číslech zohledňuje také toky z Peering.sk. Hodnoty z obou zemí spojuje také NIX.CZ, který se v červnu oficiálně spojil s NIX.SK.

Peering.cz i NIX.CZ patří mezi největší peeringové uzly na světě. Čísla z února ukazují, že je NIX na 13. místě a Peering.cz hned za ním.

„Peering.cz je komerční peeringový uzel, který v sobě agreguje velké množství národního trafficu. My jsme z hlediska peeringových politik zastánci svobodného propojování a tím, že prodáváme zákazníkům přístup k internetu, je naší snahou zajistit, aby tento přístup byl co nejvíce kvalitní. To znamená spojovat se s co největším počtem ostatních sítí. V Peering.cz je traffic, který je zajímavý, a je tam i traffic, který jinde není. A toho obsahu je tam více. Pokud chcete slyšet Ulož.to, tak to není jediné téma. Peering.cz už je z hlediska váhy s NIXem naprosto srovnatelný,“ okomentoval například nedávno v rozhovoru pro Lupu nedávno Filip Malina z firmy WIA důvody, proč jeho firma v Peering.cz působí.