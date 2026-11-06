Pipedrive oznámil propouštění a otevřel web, kde nabízí své talenty. Novou práci teď hledají i lidé z Česka

Po rozsáhlém propouštění v estonské softwarové společnosti Pipedrive firma přistoupila k neobvyklému kroku, kdy zviditelňuje bývalé členy svých týmů pro pracovní trh. Vznikl totiž web, který shromažďuje profily lidí odcházejících z firmy a hledajících nové uplatnění. Aktuálně je na něm 20 kandidátů z Česka, vedle nich také odborníci z Estonska, Portugalska nebo zájemci o práci na dálku.
Pipedrive oznámil na konci října rozsáhlou restrukturalizaci. Podle estonské veřejnoprávní stanice ERR má v domovském Estonsku přijít o práci 267 lidí, tedy zhruba 70 % tamních zaměstnanců. Firma celosvětově zaměstnává necelých 800 lidí. V Česku by to podle informací na webu firmy mělo být přes 30 osob. Software Pipedrive pomáhá firmám spravovat kontakty, sledovat obchodní příležitosti a řídit prodejní proces, její nástroj má využívat přes 100 tisíc firem ve 179 zemích.
V posledních týdnech oznámilo propouštění více technologických firem s významným zastoupením v Česku. Naposledy oznámila německá softwarová společnost SUSE, že globálně propustí desetinu zaměstnanců. Podle informací Lupy se změny v české pobočce zatím týkají 14 lidí. Snižování počtu zaměstnanců oznamovala i Canva, která hovoří o skoro 1 300 lidech, konkrétně 22 % personálu, se kterými se buď loučí, nebo jim nabídne jinou roli, případně jiné místo výkonu práce. Kromě toho se nyní v sektoru častěji řeší, jak může měnit potřebu pracovních míst i nábor nových zaměstnanců nástup umělé inteligence.