V Česku propouští další velká softwarová společnost. Obhajuje to nástupem AI, důvod ale může být jiný

Německá společnost SUSE, která je největším nezávislým podnikem ve vývoji Linuxu a open source softwaru, propustí 10 procent zaměstnanců. To je nepříjemná zpráva i pro Českou republiku. SUSE u nás totiž dlouhodobě provozuje jednu ze svých dvou nejvýznamnějších poboček zahrnující vývoj, provoz serverové infrastruktury, obchodníky, manařery nebo business intelligence.
SUSE má globálně kolem 2 400 zaměstnanců, možná o něco méně. Celkově tak dá sbohem až 240 lidem. Česká pobočka letos v září zaměstnávala 181 lidí. Podle informací Lupy od zdrojů, kteří nechtějí být jmenovány, zatím odchází 14 lidí. Jeden dal už dříve dobrovolnou výpověď a zbylých 13 jich končí nedobrovolně. Firma nedávno zaměstnancům nabídla dobrovolné odchody. Tuto možnost ale příliš lidí nevyužilo.
SUSE argumentuje nástupem umělé inteligence a automatizace, což teď lze při propouštěních v IT firmách slyšet z mnoha stran. Podle informací Lupy nicméně akce může souviset s chystaným prodejem firmy. SUSE je vlastněno private equity fondem EQT, který už nějakou dobu pro tradiční podnik hledá kupce a musí tak SUSE udělat atraktivním artiklem. Obchod může jít do miliard dolarů.
V české pobočce SUSE letos na jaře vznikly odbory. Podle nich firma u aktuálního propouštění nesplnila všechny požadavky zákoníku práce, zejména pokud jde o projednání. Další informace zatím odbory nekomentují.
Odbory začínají v českém IT vznikat stále více. Naposledy v jednorožci Mews, o čemž jsme na Lupě informovali. Vznik tamních odborů souvisí i s propouštěním kvůli AI.