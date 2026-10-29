Zaměstnanci českého jednorožce založili odbory. Reagují i na propouštění kvůli AI a chtějí kolektivní smlouvu

Jeden z tuzemských jednorožců, tedy firem s hodnotou nad miliardu dolarů, má novinku, která u technologických startupů nebývá příliš k vidění. Zaměstnanci softwarové společnosti Mews založili odbory. Stalo se tak krátce po té, co Mews oznámila propouštění zhruba 15 procent z celkového počtu 1 350 zaměstnanců. Oficiálně kvůli změnám, které přináší umělá inteligence.
Odbory v české centrále Mews vznikly jako součást organizace ICT Union. Ta už má pod sebou odbory v devíti technologických firmách. V minulosti jsme na Lupě psali o linuxové a open source firmě SUSE, dále jde o podniky Infosys, DHL ITS, Microsoft, Red Hat, Moravia IT, Expedia a Vendavo.
“Odborová organizace v Mews vznikla pro zaměstnance Mews v ČR a společně s nimi. Funguje a je financována nezávisle na zaměstnavateli. Díky tomu vytváří bezpečný prostor, kde můžeme otevřeně mluvit o tom, co nás trápí, a společně usilovat o pracovní podmínky, které odpovídají našim představám,” shrnuli zaměstnanci Mews.
Odbory v Mews chtějí vyjednat závaznou kolektivní smlouvu, sdílet s vedením zkušenosti, obavy a nápady, budovat podpůrnou komunitu napříč týmy, zejména v období změn, komunikovat se zahraničními kolegy a zajistit, aby byl hlas odborů slyšet před přijetím rozhodnutí týkajících se lidí. “A abychom byli informováni o propouštění, reorganizacích a změnách pracovních podmínek a mohli se k nim vyjádřit,” uvedly odbory Mews.
Zakladatel Mews Richard Valtr pro Lupu sdělil, že se lidé v Mews vždy mohli otevřeně ozvat, že je to zakotvené ve firemních zásadách a že se toho firma vždy držela.
“Víme, že část našich kolegů v Česku založila odbory, a věřím, že nám to pomůže k ještě lepší domluvě a spolupráci. Vždycky jsem si myslel, že čím víc se lidé do dění ve firmě zapojí, tím lépe pro ně. Těším se proto na jejich promyšlené návrhy, jak Mews dál zlepšovat,” doplnil Valtr.
Tržní hodnota Mews je 2,5 miliardy dolarů, asi 52 miliard korun. Startup naposledy získal 300 milionů dolar, více než šest miliard korun. Prostředky se mimo jiné používají na akvizice západních konkurentů, Mews už koupila čtrnáct firem. Mews buduje cloudový software pro hotely a pohostinství. Nedávno také získal platební licenci licenci v Evropské unii.