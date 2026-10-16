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Piráti hledají kandidáta do vysílací rady. Přihlášky přijímají do 25. října

Filip Rožánek
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Poslanecká sněmovna, parlament Autor: Karel Choc, Internet Info
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Česká pirátská strana vyhlásila otevřené výběrové řízení na svého kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit do 25. října 2026. Strana následně vybraného uchazeče navrhne do sněmovní volby.

Podmínkou přihlášení je zaslání strukturovaného životopisu na adresu simona.jiskrova@pirati.cz. Vybrané uchazeče Piráti vyzvou k dodání dalších podkladů pro oficiální nominaci. Lhůta pro podávání návrhů poslaneckých klubů podle tiskové zprávy strany končí 3. listopadu ve 12 hodin.

V radě se blíží konec šestiletého mandátu Hany Dohnálkové, který připadá na 16. listopadu 2026. RRTV má 13 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Kandidáty pro volbu navrhují poslanecké kluby. Funkční období trvá šest let a stejný člověk nemůže funkci vykonávat déle než dvě po sobě jdoucí období.

RRTV je ústřední správní úřad, který dohlíží na dodržování zákonů v rozhlasovém a televizním vysílání. Uděluje vysílací licence, sleduje obsah vysílání a za porušení povinností může ukládat sankce. Do její působnosti patří také audiovizuální služby na vyžádání a platformy pro sdílení videí, pokud spadají pod českou jurisdikci.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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