Piráti hledají kandidáta do vysílací rady. Přihlášky přijímají do 25. října

Česká pirátská strana vyhlásila otevřené výběrové řízení na svého kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit do 25. října 2026. Strana následně vybraného uchazeče navrhne do sněmovní volby.
Podmínkou přihlášení je zaslání strukturovaného životopisu na adresu simona.jiskrova@pirati.cz. Vybrané uchazeče Piráti vyzvou k dodání dalších podkladů pro oficiální nominaci. Lhůta pro podávání návrhů poslaneckých klubů podle tiskové zprávy strany končí 3. listopadu ve 12 hodin.
V radě se blíží konec šestiletého mandátu Hany Dohnálkové, který připadá na 16. listopadu 2026. RRTV má 13 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Kandidáty pro volbu navrhují poslanecké kluby. Funkční období trvá šest let a stejný člověk nemůže funkci vykonávat déle než dvě po sobě jdoucí období.
RRTV je ústřední správní úřad, který dohlíží na dodržování zákonů v rozhlasovém a televizním vysílání. Uděluje vysílací licence, sleduje obsah vysílání a za porušení povinností může ukládat sankce. Do její působnosti patří také audiovizuální služby na vyžádání a platformy pro sdílení videí, pokud spadají pod českou jurisdikci.