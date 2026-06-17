Podcastová platforma Vlny se odvolala proti stažení minisérie o střelbě na fakultě

Podcastová platforma Vlny.cz podala odvolání proti předběžnému opatření, kvůli němuž musela znepřístupnit dokumentární minisérii Vina: Případ fakulta. Soudní rozhodnutí se týká série o tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle informací Lupy bylo předběžné opatření důsledkem žaloby, kterou podali někteří pozůstalí po obětech útoku.
Odvolání bude řešit Městský soud v Praze. Předběžné opatření nařídil Obvodní soud pro Prahu 1. Platformě přikázal stáhnout už zveřejněné díly a znemožnil také publikaci dalších epizod.
Vlny tvrdí, že předběžné opatření je nepřiměřeným zásahem do svobody projevu a práva veřejnosti na informace. Podle platformy soud neoznačil konkrétní protiprávní obsah minisérie a rozhodl také o dílech, které viděl jen zčásti nebo vůbec, i když konstatoval, že minisérie neobsahuje jména obětí ani jiné identifikační údaje a pracuje s rozostřenými záběry.
Minisérie začala na webu vycházet v květnu. Platforma po prvním rozhodnutí soudu uvedla, že veřejnost do té doby viděla jen první polovinu série z osmi plánovaných dílů. Druhá část se měla věnovat hlavně krizovému řízení a postupu institucí před tragédií, během ní i po ní.
Autorkou minisérie je dokumentaristka Jana Škopková. Vlny v dnešní tiskové zprávě sdělily, že cílem série nebylo bulvární zpracování útoku ani prohlubování bolesti pozůstalých. Podle platformy mělo jít o rekonstrukci události a o prověření možných systémových pochybení v postupu bezpečnostních složek a dalších orgánů veřejné moci.
Z vyjádření Vln zároveň vyplývá, že samotné díly dokumentární minisérie zůstanou do dalšího soudního rozhodnutí nepřístupné. Předběžné opatření se však nevztahuje na doprovodnou podcastovou sérii. Platforma chce tedy pokračovat v rozhovorech s autorkou, členy sněmovní vyšetřovací komise a odborníky na policejní práci nebo mediální pokrývání podobných tragédií.
Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se stala 21. prosince 2023. Útočník tehdy zabil 14 lidí a dalších 25 zranil. Pachatel po útoku spáchal sebevraždu. Případem se později zabývala také sněmovní vyšetřovací komise, která popsala nedostatky v operačním a taktickém řízení před začátkem střelby a navrhla opatření do budoucna.