 »  Podzimní Stream nabídne výlet do drogového podsvětí i komediální seriál s Bolkem Polívkou

Jan Brychta

Podzimní schéma internetové televize Stream nabídne komediální, dobrodružné, ale i naučné seriály a pořady. Páteř programové nabídky tvoří dvojice oddychových sérií. Hlavní roli v komediální Hasičárně Telecí o sboru dobrovolných hasičů ztvárnil známý komik Bolek Polívka, ženskému publiku je pak určeno pokračování denně vysílaného seriálu Kadeřnictví.

Všechny pořady i seriály jsou natáčeny v televizní kvalitě, aby mohly být využity i ve vysílání televizní stanice Seznam TV. Televizním standardům se přizpůsobuje i stopáž jednotlivých epizod natáčených seriálů. Jeden díl Hasičárny Telecí tak bude trvat dvanáct a půl minuty, aby vyhověl očekávání televizních diváků. U seriálu Kadeřnictví ale zůstane stávající kratší stopáž jednotlivých epizod, potvrdila DigiZone PR specialistka Hana Holubová.

Který ze současných nebo chystaných seriálů a pořadů platformy Stream se nakonec objeví na televizní obrazovce jako programová součást televizní stanice Seznam TV, se v současnosti intenzivně řeší. Divákům a odborné veřejnosti bude podzimní programové schéma televize Seznam představeno na tiskové konferenci ve čtvrtek 30. srpna.

Novinkou je reportérský cyklus Černota, který mapuje pražské drogové podsvětí. Na odhalování nesmyslů v amerických kriminálkách se zaměří zkušená česká forenzní genetička v pořadu Expertiza. Diváci se mohou dále těšit na naučné, zábavné, mysteriózní i cestovatelské pořady. Českou republiku jako zemi plnou tajemných příběhů představí série Tajemno, nejlepší pivo natočí Pivní republika a uměleckým počinům se budou věnovat Vetřelci a plameňáci. Dětem Stream nabídne každý měsíc stovky nových příběhů v sekci Pohádky.

Na podzim jsme připravili více jak deset takových pořadů a seriálů, přičemž několik dalších ještě do konce roku představíme, láká diváky ředitel obsahu Seznam.cz Igor Kalaš.

Hasičárna Telecí

Jednotka dobrovolných hasičů z vesničky Telecí je neakceschopná. Obec se tak dostává do nedůstojné situace, kdy v případě požáru bude muset zasahovat jednotka z nepřátelské vesnice Jelení. To a také fakt, že na hasičské příspěvky je vázaná i jednotkou tolik oblíbená hospoda, o kterou mají nyní přijít, spojí dohromady rozhodčího Pazderu (Bolek Polívka), důchodce Houdka (Jan Vlasák), výčepního Bohdana (Norbert Lichý), cholerického traktoristu Salabu (Michal Isteník), myslivce Fajmona (Petr Vančura), starostu Karla (Alan Novotný) a jeho syna Dominika (Filip Březina). Hlavní motivací a podmínkou nejmladších členů je účast na hasičských závodech v královské disciplíně – hasičském útoku. I přes obtíže, jako je chronický nedostatek členů, nepodařený cvičný výjezd nebo hasičské auto potajmu předělané na bar, vyrazí nové družstvo na své první závody. Obhájí svou čest a porazí sousední Jelení? A jak si poradí s tím, když začne skutečně hořet? To vše mohou diváci sledovat od 15. září každou sobotu na Stream.cz.