 »  Polsko napadlo reformu copyrightu u Soudního dvora Evropské unie

Schválenou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu bude zřejmě posuzovat Soudní dvůr EU. Formální stížnost na normu k němu podalo Polsko, informovala agentura Reuters.

Podle zástupců polské vlády by schválená pravidla mohla vést k přijetí regulací, které jsou velmi podobné předběžné cenzuře. Ta je přitom zakázána jak v Polsku a dalších státech, tak ve smlouvách o fungování Evropské unie.

Tomorrow morning #Poland will bring a case before the #CJEU against the copyright directive, a disproportionate measure that fuels censorship and threatens freedom of expression. #Article13 #Article17 #ACTA2 pic.twitter.com/2VmQV8nFWu