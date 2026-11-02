Polští tvůrci Zaklínače a Cyberpunku přetahují klíčové lidi od vývojářů Kingdom Come: Deliverance

Jedno z největších a nejvlivnějších herních studií na světě postupně přetahuje zkušené české vývojáře od tvůrci série Kingdom Come: Deliverance, společnosti Warhorse Studios. Polský CD Projekt RED, který vytvořil Zaklínače 3 nebo Cyberpunk 2077, v posledních měsících z Warhorsu získal tři vedoucí pracovníky.
Nejdříve dres změnil Karel Kolmann, do té doby Lead Gameplay Designer ve Warhorse. Nyní u Poláků působí jako Senior Quest Designer. Následně se přidal Zdeněk Glatz, který u tvůrců Kingdom Come zastával pozici Lead Level Designer a v CD Projektu nyní operuje jako Senior Open World Designer. Naposledy působiště změnil Zbyněk Zelinka, z role Lead Technical Designer přešel na Senior Gameplay Designera v Polsku. Z Warhorse Studios tak do CD Projektu přešli hlavní návrháři herní složky, úrovní a technické části.
Warhorse, kteří spadají pod evropskou skupinu Embracer, jsou úspěšné studio. Druhý díl Kingdom Come doposud utržil kolem pěti miliard korun a prodalo se přes šest milionů kopií. CD Projekt je ale firma s výrazně větším zásahem. Jen Zaklínač 3 prodal vyšší desítky milionů kopií a Cyberpunk 2077 je na dalších desítkách milionů. CD Projekt tak pro vývojáře představuje silné lákadlo pro další profesní rozvoj.
CD Projekt se obchoduje na burze ve Varšavě, kde má tržní hodnotu v přepočtu více než 140 miliard korun. Roční tržby jsou stabilně v miliardách korun, loni to bylo skoro pět miliard.
Poláci mohou očekávat další silné výnosy, chystají totiž Zaklínače 4 a další díl Cyberpunku. V mezičase dorazí třetí rozšíření (DLC) pro Zaklínače 3, které vygeneruje nové příjmy a podpoří již tak silné prodeje trojky, k níž nedávno vyšla remasterovaná edice.
Také Warhorse se rozrůstají. Kromě Prahy operuje pobočka v Brně. Aktuálně se připravuje pokračování Kingdom Come a otevřená RPG hra ze světa Pána prstenů, respektive Středozemě.