PPF chce koupit další média i telco firmy. Voyo a O2 TV zůstanou vedle sebe

Finanční skupina PPF uvažuje o dalších akvizicích v oblasti telekomunikací a médií. Serveru Seznam Zprávy to řekl šéf společnosti Ladislav Bartoníček. „Vidíme v regionu, že tu některé příležitosti jsou,“ okomentoval možný nákup evropských telekomunikačních firem a dodal, že jde o rostoucí trh, v němž česká finanční skupina vidí velkou příležitost.

Telekomunikační služby se v portfoliu PPF doplňují s médii. „Uvažujeme o nákupu dalších médií, pokud bude zajímavá příležitost. Musím říct, že CME funguje velmi dobře. Je to dobrá platforma na to, abychom k ní případně něco přidávali. Protože tam je vždy důležité mít bázi, know-how a lidi. Pak je vše jednoduší a máte větší šanci na úspěch,“ řekl Bartoníček.

Naznačil, že by šlo opět o elektronická média. „Obecně byznysově print nemá budoucnost, ale může mít smysl jako doplněk dalších médií. Ale my se po novinách úplně nedíváme,“ dodal. „My chceme klientům nabízet co nejširší škálu služeb, které jsou spojené s telekomunikacemi. Televize do toho patří. CME je schopno jednak vyrábět obsah, který jsme schopni použít. A také už máme velkou nákupní sílu, abychom na trhu nakupovali další obsah, který jsme schopni zprostředkovat klientům,“ vysvětlil.

Zopakoval postoj skupiny, že je cílem nabídnout více placených televizních služeb. „Naše služba Voyo nám docela pěkně roste a určitě chceme posilovat,“ uzavřel s dodatkem, že O2 TV a Voyo zůstanou vedle sebe. „V tuto chvíli diskutujeme, jakým způsobem platformy poskládat tak, aby se doplňovaly a fungovalo to,“ podotkl manažer, který se řízení největší tuzemské obchodní skupiny ujal po nedávném tragickém úmrtí Petra Kellnera.