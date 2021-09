Praha 3: Díky softwarovému robotovi na úřadě zanikne třetina pracovních míst

Radnice Prahy 3 zavádí robotizovanou automatizaci procesů, kterou lze vidět i na jiných úřadech. Ta by měla být významné dopady na fungování úřadu. “Během následujících pěti let, tedy do konce dalšího volebního období, až třetina ze zhruba 300 pracovních míst na našem úřadě zanikne díky automatizaci,” uvádí místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl (Piráti).

Praha 3 před dvěma lety identifikovala problém při vybírání pokut za parkování. Městská část nestíhala vyřizovat desítky tisíc takových pokut. “Přitom software, s nímž úředníci musí pracovat, je klikací mašina. Jde o repetitivní činnost. Právě pokuty za parkování jsou to, na co se tento robo-zaměstnanec bude soustředit. Pomůže nám dohnat manko, aby se už žádná pokuta nepromlčela,” rozvádí Štrébl.

“V tomto případě tedy ani nikdo nepřijde o místo. Spíše předejdeme tomu, abychom další lidi museli nabírat. Stávající zaměstnanci budou moci soustředit síly na práci s vyšší přidanou hodnotou – povedou správní řízení s těmi, kdo odmítají pokuty za parkování platit. Je to činnost, kde člověk musí použít mozek, na rozdíl od klikání do zblbnutí, které v podstatě odpovídá práci v klasické české montovně. Tuto montovnu jsme donedávna měli u nás v centru Prahy. Má ji každá větší městská část,” popisuje dále místostarosta.

Praha 3 zavedla takzvaný Robotic Process Automation (RPA). Celosvětově se jedná o obor v silném růstu. Z rumunského startupu UiPath se díky tomu například stal jednorožec, který nedávno vstoupil na newyorskou burzu a český fond Credo Ventures zde miliardově zhodnotil své investice.

Lupa má k dispozici data z výsledků pilotního dvouměsíčního testování provedeného ve spolupráci s firmami Neoops a Hypera.

Během procesu potvrzení provozovatele vozidla bylo zpracováno 1372 případů. Z toho 98,5 procenta bylo úspěšných. Pouze 21 případů nebylo zpracovaných. Mezi důvody patří například velvyslanecké číslo SPZ a podobně. Potvrzení provozovatele v průměru trvalo 56 sekund.

Druhým procesem bylo generování výzvy provozovateli vozidla k úhradě určené částky a odeslání. Zpracováno bylo 855 případů, z toho 77,1 procenta úspěšně (vygenerovaná výzvy nebo předáno zpracovateli). Dalších 20,6 procenta čeká na doručení výzvy. Dvacet případů nebylo zpracovaných. Důvodem je odezva ASDP, ISZR nebo systém Datových schránek. Průměrná doba zpracování jednoho případu byla dvě až čtyři minuty v závislosti na odezvě ASDP.

Třetím procesem bylo generování výzvy provozovateli k uhrazení určené částky a její odeslání. Přes 51 procent případů bylo odesláno datovou schránkou, 214 poštou, 16 předáno zpracovateli a 176 čeká na zpracování.

“Během pilotního projektu bylo celkem vygenerováno 643 výzev, ke dni 9. 9. 2021 bylo zaplaceno 148 × 500 – 70,000 korun,” uvádí materiály Prahy 3.

“Toto je první vlaštovka. Začneme s těmi činnostmi, které jsou rutinní a nejvíce nás zatěžují, ale postupně se přesuneme i ke komplexnějším činnostem,” uvádí Štrébl.

Radnice Prahy 3 patří mezi ty, které se snaží v rámci české státní správy zavádět ne zcela běžné věci. Jako open source byla zveřejněna aplikace, kterou naprogramoval místostarosta. Jako open source byl rovněž uvolněn software pro práci s dotacemi. Štrébl dříve více mluvil v rozhovoru pro Lupu.