Praha dala zdarma k dispozici otevřená data k mikroklimatu ve městě

Autor: Agdata

Praha zveřejnila zdarma dostupná otevřená data o mikroklimatu. K dispozici jsou na datové platformě Golemio. Jde o údaje z pilotního projektu monitoringu mikroklimatických parametrů, jehož cílem je efektivnější plánování městské výstavby a snadnější údržba mobiliáře a zeleně.





“V rámci pilotního projektu měření mikroklimatu je v Praze využito hned několik typů senzorů, které sledují rychlost a směr větru, atmosférický tlak, intenzitu slunečního světla či srážky. Nechybí ale ani senzory půdy, které kontrolují vlhkost a teplotu ve dvou hloubkách, a dendrometry. Ty měří neinvazivní cestou přírůstky stromů a jejich celkovou kondici. Získaná data do budoucna pomohou Praze efektivněji plánovat a přijímat opatření na zmírnění extrémních vln horka a sucha, což ve svém důsledku povede ke zlepšení kvality života občanů. Problém přehřívání a tepelných ostrovů se v dnešní době týká všech větších měst,” shrnula městská firma Operátor ICT.





Technologii dodává český startup Agdata. Město s ním skrze Operátora ICT uzavřelo smlouvu na 1,5 milionu korun. Městská část Praha 1 s Agdata také podepsala smlouvu na téměř 200 tisíc na kompletní monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách.

“V Praze jsme nainstalovali v 16 lokalitách 134 senzorů, které byly vytipovány OICT ve spolupráci s IPR a magistrátem a v první fázi by měly městu poskytnout informace jak o klimatu v konkrétních místech, tak o stavu půdy či kondici zeleně. Zajímavé výstupy ukazují například zmiňované dendrometry, kdy jsme se v praxi setkali i se stromy, které za dvacet let vykázaly minimální přírůstky. Klima ve městě tak nijak nezlepšují a samosprávy jen zbytečně investují do jejich údržby,” dodal Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata.