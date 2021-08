Před 30 lety byla zveřejněna první webová stránka. Podívejte se, jak vypadala

Odpoledne 6. srpna 1991 Tim Berners-Lee v diskusní skupině (newsgroup) alt.hypertext zveřejnil zprávu, která v důsledku změnila svět. Popisovala projekt WorldWideWeb, který měl pomocí hypertextových odkazů usnadnit volné sdílení akademických informací.

Tehdejší zaměstnanec švýcarského CERNu ve zprávě vysvětloval základní principy, které nám dnes na webu přijdou samozřejmě – například že na odkaz se kliká myší nebo že se dají informace vyhledávat zadáním klíčového slova.

The WWW world consists of documents, and links. Indexes are special documents which, rather than being read, may be searched. The result of such a search is another („virtual“) document containing links to the documents found. A simple protocol („HTTP“) is used to allow a browser program to request a keyword search by a remote information server.