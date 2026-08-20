Předvolební vysílání CNN Prima News začne 2. září

CNN Prima News zahájí předvolební vysílání 2. září speciálem z Bruselu. Od následujícího týdne zařadí pravidelné debaty před komunálními a senátními volbami. Závěrečný týden před hlasováním nabídne tři debaty ve třech dnech.
Komunální volby a první kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo senátních voleb připadá na 16. a 17. října.
Úvodní speciál České zájmy v Evropě odvysílá stanice z Bruselu ve středu 2. září od 20 hodin. Ve studiu budou přítomni také diváci. Debaty kandidátů na primátory ve vybraných krajských městech začnou 7. září. CNN Prima News je bude vysílat každé pondělí od 21 hodin.
Debaty kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky se poprvé uskuteční 9. září. V programu budou každou středu od 20.20 hodin. Před případným druhým kolem senátních voleb chce stanice nabídnout také duely všech postupujících kandidátů.
Na neděli 13. září od 11 hodin je připraven speciál Partie: Měsíc do voleb. Od pondělí 14. září doplní debaty profilové rozhovory s předsedy stran a hnutí v pořadu K věci. Stanice je bude vysílat každý všední den od 12.30 hodin.
Samostatný formát dostanou mladí politici. Jejich diskusi uvede CNN Prima News ve čtvrtek 1. října od 20 hodin. Ve finálním týdnu před volbami budou následovat tři hlavní debaty. Odvysílají se 5., 6. a 7. října, pokaždé od 21 hodin a s diváky ve studiu.
Debaty a speciály budou moderovat Terezie Tománková, Petr Suchoň, Pavlína Wolfová, Petr Převrátil a Lucie Čermáková.
V sobotu 10. října začne speciál Česko volí v 9 hodin. Volební centrum se otevře ve 13 hodin a večer od 21 hodin na něj naváže speciál 360°: Volby 2026. Nedělní program nabídne v 11 hodin povolební Partii Terezie Tománkové a ve 21 hodin další vydání speciálu 360°.
Volební centrum má přinášet průběžné výsledky, analýzy a komentáře. Stanice počítá také s rozšířenou realitou. Ve spolupráci s agenturou STEM chce po sečtení prvního kola senátních voleb zveřejnit odhady šancí kandidátů ve druhém kole a možné nové podoby Senátu.
Volební obsah se objeví rovněž na webu a na sociálních sítích. Televizní vysílání doplní ankety a hlasování na webu, do nichž se diváci dostanou také prostřednictvím QR kódů. Takové ankety představují okamžitou odezvu části publika, nikoliv reprezentativní průzkum voličských preferencí.
CNN Prima News navazuje na rozsáhlé pokrytí sněmovních voleb v roce 2025. Závěrečný duel Petra Fialy a Andreje Babiše na hlavním kanálu Prima a CNN Prima News sledovalo v průměru 876 tisíc diváků. Při volební sobotě měla samotná zpravodajská stanice celodenní podíl na sledovanosti 8,9 procenta (ČT24 měla ve stejný den podíl na sledovanosti 15,73 procenta).
Prima uvádí, že její speciální vysílání během loňského volebního víkendu mělo na takzvané multiplatformě zásah přes 6,7 milionu. Stejný údaj stanice zveřejnila také při hodnocení prvních šesti let vysílání CNN Prima News. Do výsledku sčítá zásah televizního vysílání, webu a profilů na sociálních sítích. Nejde proto o počet unikátních televizních diváků ani o údaj přímo srovnatelný se standardním měřením televizní sledovanosti.