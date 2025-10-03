Nejsledovanější závěrečnou debatu vysílala Prima, v závěsu Nova

Všechny televizní stanice odvysílaly závěrečné debaty před volbami do Poslanecké sněmovny. Jejich pojetí bylo částečně odlišné od těch před čtyřmi lety. Nova a Prima se tentokrát rozhodly věnovat finále dvěma hlavním kandidátům na premiéra. Česká televize dala jako minule prostor osmi zástupcům politických stran najednou.
Superdebatu České televize na stanicích ČT1 a ČT24 sledovalo v neděli 28. září 2025 v průměru 769 tisíc diváků. Souhrnný podíl obou stanic na sledovanosti v čase vysílání dosáhl 22,6 % diváků starších 15 let. Pořad moderovala Marcela Augustová. V celkovém žebříčku nedělní sledovanosti mu patřila druhá pozice za kriminálkou Metoda Markovič: Hojer na televizi Nova. Přenos z Národního muzea zasáhl celkem 1,45 milionu diváků, kteří se souvisle dívali alespoň po dobu tří minut. Česká televize uvedla Superdebatu ještě v repríze ve čtvrtek 2. října 2025, tentokrát už pouze na stanici ČT24.
Televize Prima odvysílala duel premiéra Petra Fialy s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ve středu 1. října 2025. Věnovala mu večerní vysílací čas na hlavním kanálu Prima a současně na zpravodajské stanici CNN Prima News. V průměru se po celou dobu dívalo 876 tisíc diváků a podíl na sledovanosti dosáhl 26,98 % diváků starších 15 let, kteří se v čase vysílání dívali na televizi. Alespoň na tři minuty se dívalo 1,47 milionu lidí. Diskuse moderovaná Terezií Tománkovou a Petrem Suchoněm byla nejsledovanějším středečním pořadem. Podíl CNN Prima News se v hlavním vysílacím čase zvýšil na 8,56 %.
Na televizi Nova se Petr Fiala a Andrej Babiš střetli v závěrečné diskusi ve čtvrtek 2. října 2025. Jejich debatu moderoval Rey Koranteng a v průměru zaujala 867 tisíc diváků. Podíl na sledovanosti dosáhl 25,85 % diváků starších 15 let, kteří v době vysílání sledovali televizi. Duel kandidátů na premiéra se stal nejsledovanějším čtvrtečním pořadem. V nejširší možné cílové skupině diváků starších 4 let duel sledovalo po celou dobu v průměru 889 tisíc diváků, alespoň tři minuty pořadu zhlédlo 1,612 milionu diváků ve stejné cílové skupině.
V roce 2021 se sněmovní volby uskutečnily v termínu 8. a 9. října 2021. Tehdy byla nejsledovanější závěrečná Superdebata ČT, kterou ve středu 6. října 2021 sledoval 1 milion a 52 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 26,48 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Moderátorka Světlana Witowská tehdy také přivítala ve studiu osm kandidátů, dotazy kromě ní pokládala i virtuální moderátorka. Alespoň na tři minuty diskusi sledovalo 1,8 milionu diváků.
Prima v roce 2021 vysílala závěrečnou předvolební debatu v neděli 3. října 2021. Před publikem ve studiu se střetli čtyři političtí lídři, z nichž dva postoupili hlasováním diváků do velkého finále. Na hlavní Primě a na CNN Prima News tato diskuse zaujala 638 tisíc diváků a podíl na sledovanosti byl 17,14 % v cílové skupině lidí starších 15 let. Pro CNN Prima News to tehdy znamenalo historicky nejvyšší podíl v hlavním vysílacím čase (2,66 %, CS 15+). Alespoň na tři minuty diskusi sledovalo 1,47 milionu diváků starších 15 let.
Televize Nova při minulých volbách vysílala finální debatu ve čtvrtek 7. října 2021. Do studia pozvala trojici politiků za ANO, SPOLU a PirSTAN. Debatu moderoval Rey Koranteng, v průměru ji sledovalo 833 tisíc lidí starších 15 let. Podíl na sledovanosti dosáhl ve stejné cílové skupině 21,39 %. Nova tehdy zveřejnila výsledky i za nejširší cílovou skupinu diváků starších 4 let, ve které pořad sledovalo v průměru 855 tisíc diváků.
Zdroj dat: ATO-Nielsen a jednotlivé stanice