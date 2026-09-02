Prg.ai má nového šéfa. Do čela AI iniciativy míří manažer z globálních firem

Pražská iniciativa prg.ai po krátké době mění vedení. Do jejího čela nastupuje od října Luděk Šafář, který má za sebou více než 25 let zkušeností z technologického byznysu. Působil ve vedoucích pozicích v Dell Technologies a pracoval také pro Microsoft, Novell, SUSE a naposledy v datově-analytické společnost SAS. Ve funkci střídá Lenku Kučerovou, která stála u zrodu spolku, dříve iniciativu vedla a od února se na pozici šéfky dočasně vrátila jako interim ředitelka.
„Prg.ai propojuje akademický sektor, byznys a veřejnou správu. Přesně na tomhle rozhraní se podle mě láme, jestli z AI v Česku bude něco užitečného,“ komentuje Šafář.
V SAS vedl tým odborníků na datovou analytiku pro střední Evropu. Je také spoluzakladatelem české IT společnosti Good Sailors poskytující digitální služby, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením.
Prg.ai vzniklo jako platforma propojující pražské univerzity, výzkumné instituce a firmy kolem umělé inteligence. Nový ředitel přichází do organizace, která se v posledních letech výrazněji snaží propojovat akademický výzkum s komerční sférou a podporovat využívání AI v praxi. Změna zároveň přichází po několika personálních přesunech spojených s vedením iniciativy. Kučerová převzala vedení poté, co z něj odešel tehdejší ředitel Lukáš Kačena. Ten se stal vládním zmocněncem pro umělou inteligenci.