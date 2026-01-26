Lupa.cz  »  Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová

Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová

Iva Brejlová
Dnes
Do role interim ředitelky Prg.ai se od 1. února vrací Lenka Kučerová, původní ředitelka, která stála u zrodu spolku. V posledních letech působila v Prg.ai jako manažerka rozvoje komunity a partnerství. Pozici přebírá po Lukáši Kačenovi, který se stal zmocněncem pro umělou inteligenci.

Kučerová má v přechodném období zajistit kontinuitu klíčových projektů a další rozvoj spolupráce s partnery a členy spolku. Kačena spolek vedl od dubna 2022 a svou funkci opouští právě k 1. únoru. Jeho jmenování do pozice zmocněnce vláda oznámila 12. ledna . „Mým hlavním úkolem bude využití AI pro potřeby státu, podpora výzkumu a urychlení adopce technologií v praxi,“ komentuje Kačena s dovětkem, že chce Česko zviditelnit na mapě evropské umělé inteligence.

Kačena úzce spolupracoval s Janem Kavalírkem, AI zmocněncem z předchozí vlády, který se nyní dal na lobbing v AI. Do hry nicméně vstupuje vzájemné soupeření s Lukášem Benzlem a jeho Českou asociací umělé inteligence. Vztahy jsou dlouhodobě napjaté.

České želízko v evropském ohni. Tvrdohlavý Čech přiměl Stanford upravit pro něj pravidla a s dcerou Ursuly von der Leyen učí počítače číst planetu

České želízko v evropském ohni. Tvrdohlavý Čech přiměl Stanford upravit pro něj pravidla a s dcerou Ursuly von der Leyen učí počítače číst planetu

