Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová

Do role interim ředitelky Prg.ai se od 1. února vrací Lenka Kučerová, původní ředitelka, která stála u zrodu spolku. V posledních letech působila v Prg.ai jako manažerka rozvoje komunity a partnerství. Pozici přebírá po Lukáši Kačenovi, který se stal zmocněncem pro umělou inteligenci.
Kučerová má v přechodném období zajistit kontinuitu klíčových projektů a další rozvoj spolupráce s partnery a členy spolku. Kačena spolek vedl od dubna 2022 a svou funkci opouští právě k 1. únoru. Jeho jmenování do pozice zmocněnce vláda oznámila 12. ledna . „Mým hlavním úkolem bude využití AI pro potřeby státu, podpora výzkumu a urychlení adopce technologií v praxi,“ komentuje Kačena s dovětkem, že chce Česko zviditelnit na mapě evropské umělé inteligence.
Kačena úzce spolupracoval s Janem Kavalírkem, AI zmocněncem z předchozí vlády, který se nyní dal na lobbing v AI. Do hry nicméně vstupuje vzájemné soupeření s Lukášem Benzlem a jeho Českou asociací umělé inteligence. Vztahy jsou dlouhodobě napjaté.