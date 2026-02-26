Adela Vinczeová bude mít noční talkshow na Primě. Inspirací je britský pořad

Televize Prima nasadí od 13. března nový páteční pořad U Adely. Otevřeně se inspiruje formátem The Graham Norton Show, tedy jednou z nejúspěšnějších talkshow britské BBC. Všichni čtyři hosté usednou na pohovku najednou a diváci se baví jejich vzájemnými reakcemi. Pořadem provede slovenská moderátorka Adela Vinczeová, která se tak po delší pauze vrací do českých médií.
Zatímco Graham Norton těží z konfrontace hollywoodských hvězd s britským humorem, česká verze chce stavět na jazykové a kulturní blízkosti Česka a Slovenska. Vinczeová bude moderovat slovensky, podle potřeby s českými vsuvkami. „Některá slova jsou už tak odlišná, že aby se to nezasekávalo, tak je raději rovnou řeknu česky. Všechno závisí i na generaci – když tam bude nějaký mladší host, budu s tím pracovat, protože ještě když jsem dělala Československou SuperStar, tak už tehdy mi někteří nerozuměli,“ vysvětluje moderátorka.
Ambicí tvůrců je sestavovat v každém díle záměrně nesourodé skupiny hostů, kteří spolu na první pohled nemají mnoho společného. „Vlastně zjistíme, že máme všichni nějak víc společného, než jsme čekali, a díky tomu budeme schopni ptát se i na úplně jiná témata, protože různorodost hostů mi to dovolí,“ doufá Vinczeová. Formát má podle ní fungovat jako „přátelské setkání lidí, kteří na první pohled možná nemají moc společného, ale když pořad skončí, dokážou si představit, že bychom všichni jeli spolu na chatu“.
Moderátorka bere návrat do českého prostředí jako profesní výzvu. „Zaujal mě ten český prostor, protože jsem se v něm dlouho nevyskytovala. Kvůli rodinným záležitostem jsem se vlastně vyhýbala i různým moderátorským příležitostem,“ přiznává.
Za svou hlavní přednost považuje schopnost udržet rychlé tempo konverzace. „Nemám úplně ráda lidi, kteří odpovídají na otázky patnáctiminutovými příhodami, protože to ztrácí dynamiku. Mám raději takový ping-pong. A mám ráda, když lidé umí jít do surreálna a bizáru v komunikaci a mají v tom humor a nadhled,“ popisuje svůj moderátorský přístup.
„Hledali jsme formát, který by dokázal nabídnout divákům něco skutečně nového, a zároveň autentického,“ říká Samuel Jaško, ředitel sekce výzkumu a vývoje skupiny Prima.
Premiérový díl talkshow U Adely odvysílá TV Prima v pátek 13. března 2026 ve 22.05. O týden později, 20. března, se pořad objeví také na slovenské Prima SK.