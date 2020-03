 »  Proč SMS s informací od vlády chodí se zpožděním? Kvůli kapacitě sítí, říkají operátoři

David Slížek

Mobilní operátoři na žádost vlády v sobotu 14. března rozeslali všem občanům v České republice SMS, která je měla informovat o uzavření obchodů (s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií a podobně. Vláda o uzavření rozhodla v noci z pátku na sobotu s tím, že začalo platit v sobotu od 6:00.

Řadě lidí však zpráva přišla s mnohahodinovým zpožděním (jedním z nich je například autor této aktuality, který SMS dostal až v neděli po poledni). Podle mobilních operátorů ale nejde miliony textových zpráv poslat najednou. SMS proto nejsou pro podobné zprávy vhodným kanálem.

„SMS je skvělý nástroj pro informování lidí, kteří jsou v zahraničí odstřižení od lokálního zpravodajství. Když jich je tam třeba 200 tisíc, dokážete jim zprávu během několika hodin relativně bez problémů doručit,“ řekl Lupě výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund.

„Když ale máte poslat SMS všem obyvatelům ČR, jste někde mezi 10 a 14 miliony aktivních SIM karet. Rozesílka nejde technicky udělat tak, že proběhne v jednom okamžiku. SMS kanály mají určitou kapacitu a zprávy se do nich uvolňují v dávkách. Prakticky to funguje tak, že se každou minutu rozešle určité množství SMS, dokud se databáze nevyčerpá celá. V praxi to znamená, že to může trvat i 24 hodin a více,“ vysvětluje.

Operátoři navíc podle něj nemohou SMS kanály vytížit na 100 % (což by rozesílku řádově o jednotky hodin zkrátilo). Pokud by to udělali, mohly by lidem přestat chodit například potvrzovací SMS do internetového bankovnictví, což by mohlo řadě zákazníků zkomplikovat život.

„SMS kanál není pro tento způsob informování efektivní. Daleko efektivnější je informaci zveřejnit v médiích, protože se informace takto do populace dostane rychleji,“ dodává Grund.