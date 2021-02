Prodeje roušek a respirátorů raketově vzrostly, hlásí e-shopy

Doplnili jsme vyjádření Košík.cz

Zájem o respirátory FFP2 a FFP3 a chirurgické roušky stoupl od pátku o stovky procent. Zbývající skladové zásoby roušek jsou podle Lupou oslovených e-shopů dostatečné, ale respirátory jsou často vyprodané. O nutnosti nosit od pondělí na místech s větší koncentrací lidí respirátor nebo dvě roušky informoval v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Zájem o respirátory na internetu vyletěl na trojnásobek oproti minulému týdnu. Čísla jsou totožná s obdobím před třemi týdny, kdy médii proběhla zpráva o tom, že se o povinném nošení respirátorů jenom uvažuje,“ říká Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz. Podle Buzka je zájem i o roušky, byť úrovně poptávky po respirátorech nedosahuje. Oproti minulému týdnu roušky na internetu vyrostly zhruba na dvojnásobek.

„Velkým aktuálním tématem je také ochrana dýchacích cestu pro děti. Mezi nejčastěji vyhledávanými výrazy na Heurece byli v uplynulém týdnu právě dětské respirátory, ochrana úst pro děti a další podobná spojení,“ doplňuje Buzek.

„Zájem o respirátory se zvedal v podstatě celý minulý týden, včera se pak zvedl skokově a jednotlivé respirátory zařazené do prodeje vyprodáváme velice rychle, přestože jsme výrazně posílili zásobování. V týdnu očekáváme ještě další posílené dodávky, stále oslovujeme nové české dodavatele,“ popisuje situace mluvčí online obchodu Košík.cz František Brož. Obecně dostupnější jsou podle něj roušky, naopak situace s respirátory by se podle Brože měla zlepšit poté, co dodavatelé zprovozní nové linky.

„Za víkend jsme prodali tolik respirátorů, jako v předchozích 14 dnech dohromady. Zásoby máme hlavně díky výborným vztahům s dodavatelem, společností Good Mask, s. r. o. Od pátku vyráběl jen pro svůj e-shop a pro nás,“ řekla Lupě mluvčí online supermarketu Rohlík.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová.

Několikanásobný zájem o nařízené ochranné pomůcky hlásí od pátku například Alza. „Od pátku do neděle byly prodeje respirátorů na Alze o 365 % vyšší než o týden dříve. Prodeje nanoroušek ve stejném období vyskočily o 420 %,“ řekla Lupě mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Zásoby ochranných prostředků má Alza na skladech podle Chovancové dostatečné. „Zásoby jednorázových trojvrstvých roušek máme dostatečné ve stotisících kusů, nanoroušek české výroby v řádech tisíců kusů. Přes víkend jsme naskladnili tisíce kusů respirátorů FFP2 a na cestě jsou jich další desetitisíce,“ říká Chovancová, ale dodává, že „vzhledem k velmi vysoké poptávce může krátkodobě dojít k jejich nedostupnosti na e-shopu, avšak zboží průběžně naskladňujeme.“

Podobně situaci popisuje i online obchod Mall.cz. „Za uplynulý týden vidíme nárůst prodejů o 190 % ve srovnání s předchozími dny, kdy nejprodávanější jsou stále respirátory v balení po 5 a 10 kusech a také chirurgické roušky po 100 kusech,“ říká mluvčí Mallu Pavla Hobíková. Dodává, že obchod má na skladě zásoby roušek a respirátorů na několik dalších měsíců.

Hobíková také dodává, že zaměstnanci prodejn Mallu v minulosti řešili několik případů, kdy si zákazníci při vstupu do prodejny odmítli zakrýt ústa a nos, jak vyžaduje vládní nařízení. V takových případech zaměstnanci požádali zákazníka, aby počkal před prodejnou a zboží mu předali venku. „Proto pokud někteří zákazníci nebudou mít vhodnou ochranu obličeje, je možné postupovat i takto. Je ale vždy nutné, aby byla zásilka placená předem,“ říká Hobíková.

S extrémním zájmem se potýká i online lékárna Pilulka.cz „Od chvíle, kdy se v médiích objevila informace o povinnosti nosit FFP2 respirátory nebo dvě chirurgické roušky na místech, jako jsou obchody, hromadná doprava nebo nemocnice, evidujeme extrémní zájem zákazníků o tyto produkt,“ říká mluvčí Pilulky Kateřina Schotliová s tím, že obchod má dostatečné zásoby jak roušek, tak respirátorů.