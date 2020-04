 »  Prodeje televizorů od Samsungu rostou v Česku nejrychleji v Evropě, kvůli DVB-T2

Filip Rožánek

Přechod na digitální vysílání ve standardu DVB-T2 udělal z České republiky v prvním čtvrtletí letošního roku nejrychleji rostoucí trh televizorů Samsung v celé Evropě. Během tiskové konference o tom informoval ředitel divize spotřební elektroniky Michal Forejt. „Přechod bude trvat o něco déle, předpokládáme prodloužení o dva tři měsíce, než se budou vypínat poslední vysílače,“ odhaduje Forejt.

Vypínání DVB-T vysílačů a přechod na DVB-T2 jsou momentálně přerušeny na neurčito. Provozovatelé vysílačů vyčkávají, až skončí nouzový stav a uvolní se vládní opatření omezující maloobchodní prodej přijímačů.

Nouzový stav se ostatně odrazil i na tom, jaké produkty Samsungu si lidé kupují. Narostl zájem o pekárny na chleba, mrazáky nebo šicí stroje, prodej televizorů se však také drží na dobrých hodnotách. „Lokální pobočka ve většině produktových kategorií výrazně navyšovala tržní podíly,“ přiblížil Forejt. V březnu se zatím krize moc neprojevila. „U většiny partnerů vidíme návrat prodejních výsledků na předkrizovou úroveň už po dvou týdnech,“ dodal. V dubnu ale mohou čísla znovu spadnout.

Prodejní statistiky televizorů ukazují, že se zákazníci vracejí k větším úhlopříčkám. „Lidé zjišťují, že pohled na velkou televizi i při hraní her nebo při sledování streamovacích služeb je něco, co by v domácnosti nemělo chybět,“ tvrdí Forejt.

Za celý rok 2019 prodal Samsung v České republice a na Slovensku 1,2 milionu kusů televizorů, což je nárůst o 120 procent. 52 % z nich tvořily přijímače s úhlopříčkou 55" a vyšší. Prodeje televizorů s úhlopříčkou 65" narostly o 158 %, v případě úhlopříčky 75" je nárůst 197 % a televizory s úhlopříčkou 55" měly o 123 % lepší prodeje. „Televizorů Samsung QLED se prodalo dvakrát více než všech OLED značek na trhu dohromady,“ uvedl produktový manažer Martin Huba.

Jako velký úspěch hodnotí Samsung prodeje drahých televizorů z designové řady The Frame. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku si je pořídilo 700 zákazníků, což je více, než místní pobočka plánovala.