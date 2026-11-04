Programátoři už nestíhají kontrolovat, co píše AI. Vyřešit to chce open-source projekt, kterému teď pomáhají Češi

Pokud umělá inteligence přebírá část role programátorů a píše kód, jehož množství navíc stále narůstá, kdo stihne kontrolovat umělou inteligenci? Stále palčivější otázku si vzal za svůj byznysplán polský startup e2e, který teď začali podporovat Češi. Jeho projekt – za pomocí AI agentů – software testuje. Je to open-source nástroj, pro vývojáře zdarma, který dokáže prověřovat webové i mobilní aplikace podobně jako běžný uživatel: projít přihlášení, vyplnit formulář, vložit zboží do košíku a dokončit objednávku.
Vývojář může zadat, co má aplikace zvládnout, běžným jazykem a nechat AI agenta, aby jednotlivé kroky vyzkoušel. Přesné kontroly lze zároveň zapsat přímo do kódu. Testy pak můžou běžet na počítači vývojáře nebo v rámci automatizovaného procesu při vývoji softwaru.
Do startupu se zapojují čeští investoři, zdejší Credo vede aktuální investiční kolo, v němž e2e získal 8 milionů dolarů, tedy přes 170 milionů Kč. S Credo Ventures investuje také Kaya VC, k nim se zapojili fondy Point Nine, Baobab Ventures a Script Capital. Mezi individuálními investory jsou například spoluzakladatelé společností Snowflake a Uber.
Od spuštění nástroje 1. října do začátku listopadu zaznamenal podle firmy přes 1,5 milionu stažení z npm, platformy pro distribuci softwarových balíčků, a nasbíral přes 12 tisíc hvězdiček na GitHubu. Do jeho vývoje se zapojilo také 60 externích přispěvatelů. Firma uvádí, že nástroj nyní má kolem 100 tisíc stažení denně. Navíc nová investice přichází tři měsíce po předchozím kole, v němž startup získal 1,2 milionu dolarů.
Startup e2e (dřív TesterArmy) chce peníze využít mimo jiné na vývoj vlastní cloudové infrastruktury, tu plánuje spustit v příštím roce. Nástroj má zůstat otevřený a zdarma, firma chce vydělávat na službách a infrastruktuře, která umožní vývojářským týmům spouštět testy ve větším měřítku.