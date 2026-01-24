Lupa.cz  »  Provoz datacenter Seznamu ročně vyjde na 200 milionů, nejvíce si berou energie

Provoz datacenter Seznamu ročně vyjde na 200 milionů, nejvíce si berou energie

Jan Sedlák
Dnes
Infrastruktura datových center, která pohání služby největší tuzemské internetové společnosti Seznam.cz, ročně vyjde na provozu na zhruba 200 milionů korun. Tržby firmy Seznam.cz datová centra, která pro mateřský Seznam infrastrukturu staví a provozuje, se ve finančním roce 2024 dostaly na 193,5 milionu korun, ukazuje nově zveřejněná účetní závěrka.

Největší náklady na chod datacenter představovaly energie a materiály, celkem to dělalo 133,7 milionu korun. Spotřeba energie a výpočetní síly Seznamu bude růst. Firma totiž průběžně investuje do nákupu AI čipů Nvidia, které mají velkou spotřebu. Tyto čipy se používají pro vlastní velký jazykový model SeLLMa pohánějící více služeb Seznamu.

Seznam postupně přidává vlastní kapacity elektrické energie, a to přes výstavbu solárních elektráren. “Z pohledu investic bude pokračovat realizační fáze výstavby FVE o výkonu 1 MWp v lokalitě Nagoja, přičemž se předpokládá uvedení do provozu v květnu nebo červnu 2025. V první polovině roku 2025 očekáváme také získání certifikace pro provoz SVR u pilotního motorgenerátoru MGE4 v datovém centru Kokura, s tím, že v druhé polovině roku plánujeme certifikaci ještě dalších tří motorgenerátorů. V reakci na očekávaný růst fyzické infrastruktury, zejména v oblasti velkých jazykových modelů (LLM), zahájíme dokončení sálu č. 2 v datovém centru Nagoja, čímž bude k dispozici dalších 1,5 MW výkonu pro IT zařízení,” shrnul Seznam.

Seznam provozuje vlastní datová centra v Praze a Benátkách nad Jizerou. Nějakou dobu si také navrhuje vlastní servery a koketuje s vlastními síťovými prvky, což jsme shrnuli v našem článku.

