 »  První náznak cen za 5G tarify: Verizon v USA bude chtít příplatek

David Slížek

Americký operátor Verizon ohlásil spuštění své komerční 5G služby. První zákazníci se k jeho 5G síti mají připojit 11. dubna, zatím jen v určitých částech amerických měst Chicago a Minneapolis.

5G síť Verizonu má běžet v pásmu milimetrových vln (frekvence v desítkách GHz) na standardu 5G NR, který schválilo sdružení 3GPP. Verizon bude uživatelů prodávat také smartphone, který nové sítě podporuje. Půjde o Motorolu Moto Z3 a její doplňkový modul Moto Mod 5G, který se nasazuje na zadní stranu telefonu. Verizon má s Motorolou domluvenou exkluzivitu na tato zařízení.

Zajímavé ale také je, jakou americký operátor za 5G síť nastavil cenu. Podle tiskové zprávy si zákazníci budou muset za využívání nové technologie připlatit, u Verizonu má jít konkrétně o 10 USD měsíčně nad cenu dosavadního LTE balíčku s „neomezenými daty“. První tři měsíce dostane uživatel zdarma.

Jde o zajímavý signál, jak by operátoři mohli 5G sítě zpoplatňovat. Zatím totiž příliš nemají obchodní modely, které by jim vrátily velké investice do sítí. Nabídky se ovšem patrně budou u jednotlivých operátorů lišit – technický šéf amerického T-Mobilu Neville Ray koncem února řekl, že T-Mobile si za 5G nebude účtovat žádné příplatky – přinejmenším v prvních třech letech od spuštění sítě, které operátor plánuje na druhé pololetí letošního roku. Základní cena by tak měla zůstat na 70 USD měsčíčně.

V Česku může být situace po budoucím spuštění 5G sítí výrazně jiná a navíc: americké tarify se těmi tuzemskými těžko srovnávají. Například Verizone nabízí neomezené tarify ve třech variantách za cenu od 75 do 95 USD měsíčně. Mají ovšem své limity – u toho nejnižšího operátor říká, že může rychlost připojení kdykoli výrazně omezit, u dvou dražších jsou datové limity (22 GB a 75 GB), po jejichž překonání operátor také zásadně ubere na rychlosti.

Vzhledem k tomu, že v USA neplatí evropské zásady pro dodržování síťové neutrality, mají tarify také další omezení, například limit na rozlišení streamovaného videa: