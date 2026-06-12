První zápas českého týmu na MS ve fotbale sledovaly nad ránem stovky tisíc lidí

První zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa sledovalo v pátek 12. června na ČT sport průměrně 323 tisíc diváků starších čtyř let. Stanice Nova Action, která utkání také vysílala, na dotaz Lupy uvedla ve stejné věkové kategorii sledovanost 91 tisíc diváků.
Předzápasová studia začala na obou programech po třetí hodině ráno středoevropského času. Začátek samotného utkání byl kolem čtvrté hodiny ranní.
Přenos na ČT sport dosáhl v čase vysílání podílu na publiku 59,66 %. Zásah, tedy počet diváků, kteří sledovali alespoň tři minuty souvisle, byl 610 tisíc lidí. Nova Action měla v době vysílání zápasu podíl na publiku 21,26 % v cílové skupině diváků od 15 do 54 let, která je pro ni obchodně důležitá. Data pocházejí z elektronického měření sledovanosti, které pro Asociaci televizních organizací zajišťuje společnosti Nielsen.
Zápas české reprezentace měl výraznou odezvu také na internetu. Na online platformách České televize byl přenos podle dat ČT spuštěn více než 200 tisíckrát. Více než 80 procent spuštění připadlo na mobilní zařízení.
Česká televize zároveň zveřejnila výsledky čtvrtečního úvodního utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Přenos na ČT sport sledovalo 11. června průměrně 402 tisíc diváků při podílu 15,53 %. Zásah byl 951 tisíc diváků. Celkový televizní zásah obou přenosů, tedy úvodního zápasu turnaje a utkání české reprezentace, činil podle ČT 1,25 milionu diváků.