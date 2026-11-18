Digitální stanice Českého rozhlasu Radiožurnál Sport poprvé dosáhla hranice 100 tisíc posluchačů v průměrném dni. Dosavadní maximum překonal také Český rozhlas Plus. Mezi soukromými rádii výrazně posílil Blaník, který už v týdenním zásahu zaostává za Impulsem jen o sedm tisíc lidí. Vyplývá to z nových výsledků Radioprojektu za druhé a třetí čtvrtletí letošního roku.
Radiožurnál Sport si proti předchozímu měření polepšil o 14 tisíc denních posluchačů. V průměrném týdnu ho poslouchá 389 tisíc lidí a za měsíc osloví více než milion. Zpravodajsko-publicistická stanice ČRo Plus zvýšila denní poslechovost ze 169 na rekordních 181 tisíc posluchačů. Její týdenní dosah činí 397 tisíc lidí.
Celkovému pořadí stanic podle denního poslechu dál vévodí Radiožurnál. S průměrnými 762 tisíci posluchačů si proti předchozí vlně polepšil o 17 tisíc a před druhou Evropou 2 má náskok 64 tisíc lidí. Evropu 2 nyní v průměrném dni poslouchá 698 tisíc lidí, Rádio Impuls 610 tisíc. Následují Rádio Blaník s 571 tisíci a Frekvence 1 se 454 tisíci posluchačů.
|Stanice
|Denně (tis.)
|Týdně (tis.)
|Měsíčně (tis.)
|Podíl na trhu (%)
|ČRo Radiožurnál
|762
|1 807
|3 304
|11,2
|Evropa 2
|698
|1 785
|3 603
|9,0
|Rádio Impuls
|610
|2 188
|4 509
|10,2
|Rádio Blaník
|571
|2 181
|4 426
|10,8
|Frekvence 1
|454
|1 486
|3 288
|7,2
|ČRo Dvojka
|298
|802
|1 658
|5,3
|ČRo Plus
|181
|397
|784
|3,0
|ČRo Radiožurnál Sport
|100
|389
|1 078
|0,7
Zajímavější změnu než pořadí v denním žebříčku přinesl týdenní dosah. Rádio Blaník v něm dosáhlo na 2,181 milionu posluchačů, o 139 tisíc více než v předchozím měření. Vedoucí Impuls má 2,188 milionu, takže rozdíl mezi oběma stanicemi se zmenšil na pouhých sedm tisíc lidí. Pro Blaník je to nejvyšší týdenní výsledek v dosavadní řadě hybridního měření Radioprojektu.
Blaník zároveň překonal svůj dosavadní rekord v měsíčním zásahu. Během měsíce ho poslouchá 4,426 milionu lidí, přibližně o 347 tisíc více než v minulé vlně. I v tomto ukazateli však zůstává první Impuls se 4,509 milionu posluchačů.
Jiné pořadí ukazuje podíl na trhu. Na rozdíl od denního či týdenního zásahu nevychází z počtu posluchačů, ale z celkového času, který lidé věnují jednotlivým stanicím. Největší podíl má Radiožurnál s 11,2 procenta. Mezi komerčními rádii vede Blaník s 10,8 procenta před Impulsem s 10,2 procenta a Evropou 2 s 9 procenty.
Český rozhlas jako celek oslovuje v průměrném dni 1,440 milionu posluchačů, o 12 tisíc více než minule. Týdenní dosah všech jeho stanic činí 3,209 milionu lidí a jejich společný podíl na trhu vzrostl na 25,8 procenta. Dvojku poslouchá denně 298 tisíc lidí, souhrn regionálních stanic Českého rozhlasu 300 tisíc a Vltavu 52 tisíc.
Mezi nadregionálními komerčními stanicemi má nejvyšší denní poslechovost Rádio Kiss se 469 tisíci lidí. Jeho týdenní dosah přesahuje dva miliony posluchačů. Síť Hitrádií, vykazovaná společně jako Hitrádio Total+, má 401 tisíc denních posluchačů. Měsíčně ale oslovuje 3,888 milionu lidí, což je o 234 tisíc více než v předchozím měření. Její podíl na trhu se zvýšil na 6,4 procenta.
|Stanice nebo síť
|Denně (tis.)
|Týdně (tis.)
|Měsíčně (tis.)
|Podíl na trhu (%)
|Rádio Kiss
|469
|2 044
|4 261
|8,6
|Hitrádio Total+
|401
|1 719
|3 888
|6,4
|Radio Beat
|244
|809
|1 764
|3,7
|Rock Radio
|239
|727
|1 649
|3,7
|Country Radio
|231
|643
|1 328
|4,0
|Fajn radio
|96
|463
|1 283
|0,9
|Radio Čas
|72
|351
|967
|1,2
Rock Radio má 239 tisíc denních posluchačů a měsíční zásah 1,649 milionu lidí. Právě v měsíčním zásahu mu přibylo přibližně 137 tisíc posluchačů. Fajn rádio oslovuje v průměrném dni 96 tisíc lidí a měsíčně 1,283 milionu.
Největší podíl mezi obchodními zastupitelstvími má Media Club ze skupiny Prima (47,6 procenta). Obchodní zastupitelství Radiohouse včetně stanic zastupovaných prostřednictvím společnosti MMS vykazuje dohromady měsíční zásah 7,28 milionu lidí, o zhruba 332 tisíc více než v předchozí vlně. Na celkovém čase poslechu připadá na jeho portfolio 26,1 procenta. Stanice Českého rozhlasu představují dalších 25,8 procenta a na ostatní připadá 0,5 procenta.
Mezi jednotlivými regionálními stanicemi vede v celostátním součtu denní poslechovosti Radio Čas Rock se 132 tisíci posluchačů. Následují Hitrádio Orion s 89 tisíci a Rádio Krokodýl se 76 tisíci. Nejsilnější regionální stanicí Českého rozhlasu zůstává ČRo Brno, které má 64 tisíc denních a 233 tisíc týdenních posluchačů.
Vedle živého vysílání Radioprojekt samostatně sleduje také odložený poslech vybraných stanic Českého rozhlasu. Jde o pořady přehrané nejpozději do sedmi dnů od jejich odvysílání. Takto poslouchá v průměrném dni 199 tisíc lidí, nejvíce ČRo Plus (78 tisíc), Dvojku (52 tisíc) a Radiožurnál (44 tisíc). U Plusu využívá odložený poslech 37 procent jeho denního publika, včetně posluchačů, kteří si pouštějí také živé vysílání.
Odložený poslech se proto nedá prostě přičíst k běžné denní poslechovosti. Například Plus má 181 tisíc posluchačů živého vysílání a 78 tisíc posluchačů záznamů, ale celkový denní dosah po započtení překryvu obou skupin činí 213 tisíc lidí. Zatím jde o doplňkový údaj, hlavní žebříčky nadále vycházejí ze živého poslechu. Měření zahrnuje pouze pořady, které prošly živým vysíláním, a vyžaduje alespoň tři minuty poslechu.
Zveřejněná data pokrývají období od 1. dubna do 30. září 2026, tedy celé druhé a třetí čtvrtletí. Radioprojekt sleduje vždy klouzavé pololetí, takže se nové údaje s předchozí vlnou za leden až červen ve třech měsících překrývají. Výzkum se vztahuje k lidem ve věku 12 až 84 let. Rozhlas v průměrném dni poslouchá 49,9 procenta této populace, během týdne 85,3 procenta.
Výsledky vznikají propojením telefonického dotazování a elektronického měření poslechu. Do aktuální vlny vstoupilo 13 215 telefonických rozhovorů a panel přibližně dvou tisíc elektronicky měřených účastníků. Od listopadu už se testuje rozšířený panel se třemi tisíci účastníky, do výsledků za duben až září ale ještě nevstoupil. O jeho zapojení do oficiálního výpočtu se má rozhodnout v lednu 2027.