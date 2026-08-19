Radiožurnál zůstal denní jedničkou. Největší týdenní dosah má Impuls

Radiožurnál si udržel prvenství v denním poslechu a těsně vede také podle podílu na trhu. Největší týdenní i měsíční dosah však mělo Rádio Impuls. Nová vlna Radioprojektu poprvé zahrnuje odložený poslech regionálních stanic Českého rozhlasu.
Český rozhlas Radiožurnál poslouchalo v prvním pololetí roku 2026 v průměrném dni 745 tisíc lidí. Druhá Evropa 2 měla 673 tisíc posluchačů. Následovaly Rádio Impuls se 600 tisíci, Rádio Blaník s 558 tisíci a Frekvence 1 se 458 tisíci posluchačů.
Radiožurnál měl také nejvyšší podíl na celkové době poslechu, a to 11,1 %. Jen o desetinu procentního bodu za ním skončilo Rádio Blaník. Rádiu Impuls připadlo 10,2 %, Evropě 2 potom 8,5 % a Frekvenci 1 celkem 7,4 %.
Jiné pořadí vychází z týdenního dosahu. Rádio Impuls během průměrného týdne oslovilo 2,075 milionu lidí, Rádio Blaník 2,042 milionu. Evropa 2 měla 1,734 milionu posluchačů a Radiožurnál 1,729 milionu. Rozdíl mezi nimi tedy činil pouze pět tisíc lidí.
Impuls vedl také v měsíčním dosahu se 4,135 milionu posluchačů. Blaník oslovil 4,079 milionu lidí, Evropa 2 téměř 3,453 milionu a Frekvence 1 přes 3,105 milionu. Radiožurnál dosáhl na 3,078 milionu posluchačů.
Alespoň jednu rozhlasovou stanici poslouchalo v průměrném dni 49,6 % obyvatel ve věku od 12 do 84 let. Během týdne rádio zasáhlo 84,3 % této věkové skupiny. Průměrná denní doba poslechu činila 204 minut. Průměrný počet poslouchaných stanic činil 1,45 za den a 2,72 za týden.
Mezi nadregionálními stanicemi a sítěmi mělo největší denní dosah Rádio Kiss se 470 tisíci posluchačů. Hitrádio Total+ oslovilo 401 tisíc lidí, Rádio Beat 269 tisíc, Rock Rádio 247 tisíc a Country Rádio 227 tisíc. Kiss měl v této kategorii také nejvyšší podíl na trhu, a to 8,3 %.
Mezi regionálními stanicemi mělo největší denní poslechovost Radio Čas Rock se 102 tisíci posluchačů. Rádio Krokodýl a Hitrádio Orion shodně oslovily 85 tisíc lidí, Signál Rádio 83 tisíc. Z regionálních stanic Českého rozhlasu mělo nejlepší výsledek ČRo Brno s 66 tisíci posluchačů.
Rozdíly jsou patrné také mezi věkovými skupinami. Evropa 2 vede u posluchačů ve věku od 12 do 29 let i mezi lidmi od 30 do 49 let. Ve skupině od 50 do 84 let je nejposlouchanější Radiožurnál, za kterým následují Blaník a Impuls.
Český rozhlas jako celek oslovil v průměrném dni 1,428 milionu posluchačů. Proti předchozí vlně průzkumu získal 39 tisíc lidí. Týdenní dosah vzrostl o 102 tisíc na 3,102 milionu posluchačů. Souhrnný podíl stanic veřejnoprávního rozhlasu na trhu činil 25,06 %.
Podle Českého rozhlasu zaznamenaly ČRo Plus a ČRo Radiožurnál Sport dosud nejvyšší denní poslechovost. Plus oslovil 169 tisíc lidí, sportovní stanice 86 tisíc. ČRo Dvojka měla 300 tisíc posluchačů a ČRo Vltava 56 tisíc. Vltava proti předchozí vlně získala 14 tisíc denních posluchačů, regionální stanice Českého rozhlasu naopak mírně oslabily.
Doplňkovou součástí Radioprojektu je od loňského roku také měření odloženého poslechu vybraných stanic Českého rozhlasu. Nově do něj vstoupily regionální stanice, jejichž údaje jsou zatím pouze za druhé čtvrtletí. Hlavním ukazatelem Radioprojektu nadále zůstává živý poslech.
Odložený poslech využilo v průměrném dni 182 tisíc lidí. Nejvíce jich získala ČRo Dvojka se 68 tisíci a ČRo Plus se 67 tisíci. Radiožurnál měl 43 tisíc a Vltava 11 tisíc posluchačů odloženého vysílání. Průzkum započítává nejméně tříminutový poslech pořadu během sedmi dnů od jeho odvysílání v živém programu.
Aktuální výsledky spojují data od 1. ledna do 30. června 2026. Kombinují pasivní elektronické měření s telefonickým dotazováním. Podrobné údaje najdete v připojené fotogalerii.