Reklamy ve WhatsAppu neplánujeme, dušuje se Meta

Meta popírá, že by plánovala zavést reklamy do oblíbeného messengeru WhatsApp. Deník Financial Times přitom přišel s informací, že firma hledá možnosti, jak zobrazovat reklamy v seznamu konverzací s kontakty na domovské stránce mobilní aplikace. WhatsApp na to reagoval prohlášením, že to netestuje, nepracuje na tom a nemá to ani v úmyslu.





This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name... https://t.co/Z47z9FC5yu — Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023

Analytici přitom už delší dobu spekulují o tom, že Meta nakonec reklamy do WhatsAppu přidá. Konglomerát Marka Zuckerberga totiž prý zkoumá způsoby, jak službu aktivně využívanou 2 miliardami lidí po celém světě monetizovat.





Zatím se společnost vydala cestou vydělávání peněz přes službu WhatsApp Business, určenou pro obchodníky, kteří platí za určité její funkce. Produkt má aktuálně více než 200 milionů uživatelů měsíčně. Letos v únoru se přitom zvyšovala cena za určité kategorie zpráv v aplikaci. Změny se dotkly ověřování (zasílání jednorázových přístupových kódů), marketing a konverzací iniciovaných uživateli.

Loni Zuckerberg v rámci představení finančních výsledků za 3. čtvrtletí uvedl, že odkazy reklamy v businessové verzi dosáhly ročního obratu 1,5 miliardy dolarů s 80 % meziročním nárůstem. Společnost také plánuje brzy zavést modely personalizovaných zpráv pro obchodníky.

Meta také v některých zemích zprostředkovává platby mezi zákazníky a obchodníky. Jde o Indii, Brazílii a Singapur.