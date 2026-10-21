Restaurační restart podruhé. Známý gastrostartup reaguje na SaaS změny, svěřuje provozy umělé inteligenci

Český startup Choice, který funguje v desítkách tisíc restaurací jako technologická platforma pro online objednávky, rezervace a marketing, nově nechá umělou inteligenci provádět změny v provozu. AI bude na pokyn restauratéra sama konat, upraví třeba menu a ceny, spustí marketingovou kampaň nebo vytvoří nový web. Systém zakladatel a šéf Choice Alex Ilyash rozbíhá s mohutnou podporou investice 7,1 milionu dolarů (přes 150 milionů Kč) z letošního března a reaguje na změny na SaaS trhu.
AI tak získává v restauracích široké funkce s tím, že má přístup k datům restaurace. Restauratér může běžným jazykem říct, čeho chce dosáhnout, a umělá inteligence navrhne i sama provede nejlepší postup. Například vytvoří nový web, spustí marketingovou kampaň, vyřídí recenze hostů nebo upraví menu podle reálné poptávky, provádí přitom navazující kroky a změny dělá přímo v systémech, přes který se podnik řídí.
Dalším krokem má být AI jako proaktivní autonomní manažer, má průběžně segmentovat hosty, automaticky spouštět retenční e-mailové i push kampaně k navrácení spících klientů a samostatně tvořit i publikovat obsah na sociálních sítích.
„Gastronomie se odehrává v reálném čase. A přesně proto tradiční model spoléhající na externí marketéry, analytiky, vývojáře nebo agentury u menších restaurací často selhává. Odborné znalosti jsou roztříštěné a často přicházejí příliš pozdě,“ myslí si Ilyash. Věří, že systémem zaujme i menší podniky, kterým by se jinak přechod na AI nevyplácel.
Ilyash má zkušenosti s budováním mezinárodního SaaS byznysu, v roce 2016 založil Davinci Travel System, rezervační technologii pro hotely. Ale covid ochromil cestovní ruch, tak spustil Choice pro restaurace, které naopak digitalizovat potřebovaly. V začátcích pomocí QR kódů usnadňoval přístup k menu restaurací. Nyní funguje jako technologická platforma ve více než 30 tisících restaurací v devíti zemích. Firma uvádí, že měsíčně se přes její systémy uskuteční 2 miliony objednávek v hodnotě 50 milionů dolarů. Firma má 150 pracovníků a číslo chce zdvojnásobit. Postupně do něj zainvestoval Reflex Capital, J&T Ventures, Presto Ventures, Purple Ventures, Smartlink a Alea Capital.