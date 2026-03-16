Lupa.cz  »  Restauracím zpracovávají data a pomáhají vrátit zákazníky, s tím český startup ohlásil 150milionovou investici

Restauracím zpracovávají data a pomáhají vrátit zákazníky, s tím český startup ohlásil 150milionovou investici

Iva Brejlová
Dnes
Alex Ilyash, Choice
Alex Ilyash, Choice

Český startup Choice oznámil novou investici ve výši 7,1 milionu dolarů, v přepočtu přes 150 milionů korun. Funguje jako digitální platforma, která pomáhá gastro provozovatelům spravovat a prezentovat jejich podniky, i díky sběru dat o útratách a chování zákazníků a aktivní AI analytice nebo marketingu napojenému na technologie. V Česku jej využívá víc než 1400 podniků a celkově má přes 30 tisíc registrovaných restaurací v devíti zemích.

Investici vedl portugalský fond Alea Capital spolu s polským fondem Smartlink a ke stávajícím investorům se přidaly také Reflex Capital a J&T Ventures. Celkem už startup nasbíral 11,6 milionu dolarů.

Měsíčně se přes Choice uskuteční více než 1,5 milionu objednávek v hodnotě 35 milionů dolarů. Na takzvaný break-even, tedy do bodu, kdy dokáže měsíčně vydělat víc, než činí jeho režijní náklady, se startup dostal v listopadu 2025. To je po pěti letech existence.

Zhruba sedm tisíc restaurací z 30 tisíc registrovaných využívá placené služby, mezi něž patří například webové stránky s rezervačním systémem, platby QR u stolu, sběr zpětné vazby nebo napojení na rozvozové služby. AI pomáhá sbírat data, která mají pomoci zvýšit retenci zákazníků. Podle Alea Capital Partners firma Choice pomáhá restauracím řešit palčivý problém, jak fungovat na trhu vyžadujícím nízké marže. „Tím, že restauracím poskytuje větší kontrolu nad digitálními objednávkami, umožňuje generovat dodatečné příjmy a vytváří vyváženější vztah s doručovacími platformami, pomáhá Choice provozovatelům chránit ziskovost a zároveň zlepšovat zákaznickou zkušenost,“ myslí si Rui Escaleira, spoluzakladatel fondu.

V Česku Choice využívá mimo jiné síť restaurací Kolkovna, Kozlovny, Fruitisimo, Ambiente, Café Imperial, La Bonetta nebo třeba Ramen Brno. Firma překročila hodnotu pět milionů dolarů na ukazateli opakovaných ročních tržeb (ARR). Nový kapitál má startup nasměrovat do dalších zemí v Evropě, firma hledí na Portugalsko, Španělsko a Itálii, kde má pomoci i Alea Capital. Zatím působí v Česku, na Slovensku, v pobaltských státech, nebo například v Polsku či Maďarsku.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

