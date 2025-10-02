Lupa.cz  »  Rozhlas nespustí žádné další stanice, pilotní projekty časově omezí

Rozhlas nespustí žádné další stanice, pilotní projekty časově omezí

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Studio Českého rozhlasu Vltava Autor: Tomáš Vodňanský, Český rozhlas

Rada Českého rozhlasu zveřejnila finální verzi memoranda o veřejné službě (PDF), kterou schválila na středečním veřejném zasedání. V několika pasážích se liší oproti návrhu z minulého týdne. Úpravy vzešly z pondělního jednání se zástupci komerčního sektoru na ministerstvu kultury.

Zásadní úpravou je zcela nový odstavec v části o distribuci vysílání. Český rozhlas se v něm zavazuje šířit (například v DAB+ nebo na internetu) „pouze programy, které jsou uvedeny a specifikovány v tomto Memorandu“. Po dobu platnosti memoranda tedy nemohou vzniknout žádné nové stanice Českého rozhlasu. Výjimkou jsou inovace na distribučních platformách, ale i tyto nové významné služby mohou v souladu se zákonem vzniknout až po veřejné konzultaci a schválení Radou Českého rozhlasu.

Pasáž o digitálních službách dává Českému rozhlasu právo odmítnout šíření obsahu na konkrétní platformě, „pokud k tomu vedou spravedlivé důvody v souvislosti s jejím obsahem“.

Zpřesněna byla formulace týkající se textového a multimediálního obsahu na webech Českého rozhlasu. Zatímco starší verze mluvila obecně o „obsahu doplňujícím veřejnou službu“, nová verze stanoví, že tento obsah musí být „v mezích principů veřejné služby a Kodexu ČRo“ a navíc smí být „pouze doplňkový k celkovému publikovanému obsahu rozhlasového vysílání“.

Z finální podoby memoranda zcela zmizel odstavec o umisťování obchodních sdělení na internetové stránky a do aplikací.

U zkoušení nových služeb formou pilotního projektu byl doplněn konkrétní časový limit. Nově je stanoveno, že pilotní projekt může trvat „nejvýše 18 měsíců“.

Do části o obchodování s archivem přibyla podmínka pro seznam pořadů, které si Český rozhlas může ponechat exkluzivně a neposkytovat je dalším vysílatelům nebo online vydavatelům. Tento seznam nově „nepřesáhne 5 % z celkového počtu archivovaných pořadů za příslušné období“.

Zároveň přibyl odstavec, který dává Českému rozhlasu právo „uvolnit k obchodování pouze ty pořady, které nebude mít zařazeny do vlastního vysílání v daném kalendářním roce“.

Memorandum se uzavírá na období pěti let a nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem kultury ČR a generálním ředitelem Českého rozhlasu. K tomu by mělo dojít v následujících dnech.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).