Lupa.cz  »  Rada ČRo schválila memorandum o veřejné službě. Zohledňuje připomínky soukromníků

Rada ČRo schválila memorandum o veřejné službě. Zohledňuje připomínky soukromníků

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Český rozhlas, ČRo Autor: Karel Choc, Internet Info

Rada Českého rozhlasu ve středu 1. října schválila memorandum o způsobu naplňování veřejné služby do roku 2030. Finální text podpořilo všech šest přítomných členů kontrolního orgánu. Dokument zohledňuje připomínky komerčního sektoru, zejména online vydavatelů.

Definitivní verze memoranda vznikla po pondělní schůzce na ministerstvu kultury, které se kromě zástupců Českého rozhlasu a ministra Martina Baxy účastnili zástupci Sdružení pro internetový rozvoj a Asociace provozovatelů soukromého vysílání.

Online vydavatelé své připomínky vysvětlovali už minulý týden při zasedání Rady Českého rozhlasu, která je přizvala na svou veřejnou schůzi. „Řekl bych, že jsme spíše cizelovali některá slovíčka a terminologii než samotný obsah,“ okomentoval podněty generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Neměli jsme důvod jim nevyjít vstříc,“ dodal.

Další návrhy pak zazněly v rámci schůzky na ministerstvu kultury. Generální ředitel jednání označil za relativně konstruktivní. „Objevily se některé postřehy, které jsme zapracovali a neměli jsme důvod je v memorandu neupravit, jelikož nikterak nenarušovaly jeho obsahovou podstatu, kterou jsme předložili minulý týden,“ řekl.

Výsledné úpravy v textu memoranda zhodnotil jako velmi drobné, daly by se podle něj spočítat na prstech jedné ruky. „Na materiálu jako takovém zásadně nic nemění,“ zdůraznil.

Na schválené memorandum by měl nyní připojit podpis ministr kultury, pravděpodobně v průběhu několika dnů. „Je nutné říci, že vše logicky platí za stávajících legislativních i finančních podmínek, v nichž se Český rozhlas nachází v době, kdy toto memorandum předkládáme,“ uzavřel generální ředitel. Mediální prostředí se může dost změnit na základě výsledku nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).