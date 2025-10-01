Rada ČRo schválila memorandum o veřejné službě. Zohledňuje připomínky soukromníků

Rada Českého rozhlasu ve středu 1. října schválila memorandum o způsobu naplňování veřejné služby do roku 2030. Finální text podpořilo všech šest přítomných členů kontrolního orgánu. Dokument zohledňuje připomínky komerčního sektoru, zejména online vydavatelů.
Definitivní verze memoranda vznikla po pondělní schůzce na ministerstvu kultury, které se kromě zástupců Českého rozhlasu a ministra Martina Baxy účastnili zástupci Sdružení pro internetový rozvoj a Asociace provozovatelů soukromého vysílání.
Online vydavatelé své připomínky vysvětlovali už minulý týden při zasedání Rady Českého rozhlasu, která je přizvala na svou veřejnou schůzi. „Řekl bych, že jsme spíše cizelovali některá slovíčka a terminologii než samotný obsah,“ okomentoval podněty generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Neměli jsme důvod jim nevyjít vstříc,“ dodal.
Další návrhy pak zazněly v rámci schůzky na ministerstvu kultury. Generální ředitel jednání označil za relativně konstruktivní. „Objevily se některé postřehy, které jsme zapracovali a neměli jsme důvod je v memorandu neupravit, jelikož nikterak nenarušovaly jeho obsahovou podstatu, kterou jsme předložili minulý týden,“ řekl.
Výsledné úpravy v textu memoranda zhodnotil jako velmi drobné, daly by se podle něj spočítat na prstech jedné ruky. „Na materiálu jako takovém zásadně nic nemění,“ zdůraznil.
Na schválené memorandum by měl nyní připojit podpis ministr kultury, pravděpodobně v průběhu několika dnů. „Je nutné říci, že vše logicky platí za stávajících legislativních i finančních podmínek, v nichž se Český rozhlas nachází v době, kdy toto memorandum předkládáme,“ uzavřel generální ředitel. Mediální prostředí se může dost změnit na základě výsledku nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny.