Český rozhlas bude příští rok investovat do techniky a digitálních služeb

Filip Rožánek
Dnes
Český rozhlas, ČRo Autor: Karel Choc, Internet Info

Český rozhlas bude mít v roce 2026 k dispozici o 378 milionů korun více než v původním plánu na letošní rok. Celkový rozpočet veřejnoprávního média, který ve středu schválila Rada Českého rozhlasu, počítá s vyrovnaným hospodařením ve výši 2,736 miliardy korun. 

Rozpočet je sestavený v souladu s velkou mediální novelou, která platí od letošního května. Ta zvýšila poplatky a rozšířila okruh poplatníků, na druhou stranu však ještě víc omezila vysílání obchodních sdělení. Zatímco komerční výnosy z reklamy a sponzoringu klesnou o více než polovinu na necelých 49 milionů korun, výběr rozhlasových poplatků naopak vzroste o téměř dvacet procent. Rozhlas na nich plánuje vybrat téměř 2,5 miliardy korun. Zbylou část příjmů doplní provozní a finanční výnosy. 

Generální ředitel René Zavoral označil schválený plán za klíčový krok k dlouhodobé ekonomické stabilitě. Nově nastavené financování podle něj umožní nejen udržet rozsah vysílání všech pětadvaceti stanic, včetně regionů a zahraničního vysílání, ale také investovat do modernizace. 

Největší část výdajů tvoří osobní náklady, na které je vyčleněno přes 1,35 miliardy korun, a náklady na externí služby přesahující jednu miliardu. Rozhlas však počítá i s posílením investic. Na obnovu techniky, budov či vozového parku a rozvoj digitálních služeb půjde 200 milionů korun, což je o 40 milionů více než dříve. Část peněz podpoří také fungování Symfonického orchestru Českého rozhlasu. 

Vedení média zároveň deklaruje, že případné neočekávané výdaje během roku pokryje z úspor nebo realokací prostředků.

Návrh rozpočtu ČRo na rok 2026 (v tis. Kč) Původní rozpočet 2025 Návrh rozpočtu 2026 Rozdíl %
Výnosy z rozhlasových poplatků 2 067 600 2 476 200 408 600 19,8 %
Výnosy z reklamy a sponzoringu a ost. obch. aktivit 99 300 48 400 –50 900 –51,3 %
Výnosy ze zahraničního vysílání 35 000 35 000 0 0,0 %
Ostatní tržby z prodeje služeb 27 400 32 400 5 000 18,2 %
Zúčtování fondů 80 000 88 000 8 000 10,0 %
Ostatní provozní výnosy 21 500 23 000 1 500 7,0 %
PROVOZNÍ VÝNOSY 2 330 800 2 703 000 372 200 16,0 %
FINANČNÍ VÝNOSY 27 200 33 000 5 800 21,3 %
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 0 0 0 x
CELKOVÉ VÝNOSY 2 358 000 2 736 000 378 000 16,0 %
Náklady na materiál 20 569 21 610 1 041 5,1 %
Náklady na služby 933 530 1 045 550 112 020 12,0 %
Náklady na provoz 75 073 87 990 12 917 17,2 %
Osobní náklady 1 137 000 1 352 000 215 000 18,9 %
Daně a poplatky 18 750 22 700 3 950 21,1 %
Ostatní provozní náklady 154 500 183 500 29 000 18,8 %
Nedaňové náklady 17 078 21 200 4 122 24,1 %
PROVOZNÍ NÁKLADY 2 356 500 2 734 550 378 050 16,0 %
FINANČNÍ NÁKLADY 1 500 1 450 –50 –3,3 %
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 0 0 0 x
CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) 2 358 000 2 736 000 378 000 16,0 %
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 x
Daň z příjmů 0 0 0 x
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 x
