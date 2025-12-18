Český rozhlas bude příští rok investovat do techniky a digitálních služeb

Český rozhlas bude mít v roce 2026 k dispozici o 378 milionů korun více než v původním plánu na letošní rok. Celkový rozpočet veřejnoprávního média, který ve středu schválila Rada Českého rozhlasu, počítá s vyrovnaným hospodařením ve výši 2,736 miliardy korun.
Rozpočet je sestavený v souladu s velkou mediální novelou, která platí od letošního května. Ta zvýšila poplatky a rozšířila okruh poplatníků, na druhou stranu však ještě víc omezila vysílání obchodních sdělení. Zatímco komerční výnosy z reklamy a sponzoringu klesnou o více než polovinu na necelých 49 milionů korun, výběr rozhlasových poplatků naopak vzroste o téměř dvacet procent. Rozhlas na nich plánuje vybrat téměř 2,5 miliardy korun. Zbylou část příjmů doplní provozní a finanční výnosy.
Generální ředitel René Zavoral označil schválený plán za klíčový krok k dlouhodobé ekonomické stabilitě. Nově nastavené financování podle něj umožní nejen udržet rozsah vysílání všech pětadvaceti stanic, včetně regionů a zahraničního vysílání, ale také investovat do modernizace.
Největší část výdajů tvoří osobní náklady, na které je vyčleněno přes 1,35 miliardy korun, a náklady na externí služby přesahující jednu miliardu. Rozhlas však počítá i s posílením investic. Na obnovu techniky, budov či vozového parku a rozvoj digitálních služeb půjde 200 milionů korun, což je o 40 milionů více než dříve. Část peněz podpoří také fungování Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Vedení média zároveň deklaruje, že případné neočekávané výdaje během roku pokryje z úspor nebo realokací prostředků.
|Návrh rozpočtu ČRo na rok 2026 (v tis. Kč)
|Původní rozpočet 2025
|Návrh rozpočtu 2026
|Rozdíl
|%
|Výnosy z rozhlasových poplatků
|2 067 600
|2 476 200
|408 600
|19,8 %
|Výnosy z reklamy a sponzoringu a ost. obch. aktivit
|99 300
|48 400
|–50 900
|–51,3 %
|Výnosy ze zahraničního vysílání
|35 000
|35 000
|0
|0,0 %
|Ostatní tržby z prodeje služeb
|27 400
|32 400
|5 000
|18,2 %
|Zúčtování fondů
|80 000
|88 000
|8 000
|10,0 %
|Ostatní provozní výnosy
|21 500
|23 000
|1 500
|7,0 %
|PROVOZNÍ VÝNOSY
|2 330 800
|2 703 000
|372 200
|16,0 %
|FINANČNÍ VÝNOSY
|27 200
|33 000
|5 800
|21,3 %
|MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
|0
|0
|0
|x
|CELKOVÉ VÝNOSY
|2 358 000
|2 736 000
|378 000
|16,0 %
|Náklady na materiál
|20 569
|21 610
|1 041
|5,1 %
|Náklady na služby
|933 530
|1 045 550
|112 020
|12,0 %
|Náklady na provoz
|75 073
|87 990
|12 917
|17,2 %
|Osobní náklady
|1 137 000
|1 352 000
|215 000
|18,9 %
|Daně a poplatky
|18 750
|22 700
|3 950
|21,1 %
|Ostatní provozní náklady
|154 500
|183 500
|29 000
|18,8 %
|Nedaňové náklady
|17 078
|21 200
|4 122
|24,1 %
|PROVOZNÍ NÁKLADY
|2 356 500
|2 734 550
|378 050
|16,0 %
|FINANČNÍ NÁKLADY
|1 500
|1 450
|–50
|–3,3 %
|MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
|0
|0
|0
|x
|CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů)
|2 358 000
|2 736 000
|378 000
|16,0 %
|Výsledek hospodaření před zdaněním
|0
|0
|0
|x
|Daň z příjmů
|0
|0
|0
|x
|Výsledek hospodaření po zdanění
|0
|0
|0
|x