Rusové v ČR napadají kamery v domácnostech, kotle i čerpadla. Škodí i Čína, varuje BIS

Bezpečnostní informační služby (BIS) vydala výroční zprávu za rok 2025. Jako obvykle není příliš detailní, citlivé informace dostávají pouze zákonní adresáti jako jsou vláda, ale shrnuje věci, kterými se zpravodajci zabývají a které mají dopady na bezpečnost země. A to včetně kybernetického prostoru.
BIS v oblasti kybernetické bezpečnosti a operací už nějakou dobu upozorňuje na nepřátelské aktivity zejména ze strany Ruska a Číny. To pokračovalo i loni. Stejně tak pokračuje radikalizace lidí v rámci online prostředí.
Čína podle šéfa BIS Michala Koudelky “zesiluje své zpravodajské aktivity v kyberprostoru.” Snaží se rekrutovat akademiky a další české občany s cílem hledat spojence šířící čínský narativ. Probíhají snahy potírat sbližování Česka s Tchaj-wanem, kde se i díky dobrým politickým vztahům z minulosti daří získávat projekty spojené s čipy a polovodiči.
Takto Rusko popisuje kyberaktivity Ruska u nás:
Aktéři kybernetické hrozby spojení s ruským státem a jeho zpravodajskými službami byli v ČR aktivní i v roce 2025. Kybernetické útoky na české subjekty byly často součástí širších kampaní zaměřených i na další státy a měly i nadále především povahu zneužívání technických zranitelností (hardwarových i softwarových produktů či komunikačních protokolů), lidských chyb (sociální inženýrství) nebo nedostatků v designu různých autentizačních mechanismů. Ruští kybernetičtí aktéři také pokračovali ve využívání tuzemské informační či internetové infrastruktury k útokům na cíle mimo ČR.
V květnu 2025 americká National Security Agency publikovala tzv. Joint Cyber Security Advisory, na jehož přípravě se BIS podílela. Technická analýza s názvem Russian GRU Targeting Western Logistic and Technology Companies popsala techniky a taktiky, které v předchozích letech využíval aktér APT28 spojený s ruskou zpravodajskou službou GRU. (Česko společně s partnery vůči APT28 provedlo aktivní zásah – poznámka redakce.)
Dalšími aktéry s vazbou na ruský stát jsou takzvaná hacktivistická uskupení. Jejich nejčastější aktivitou jsou málo sofistikované a relativně neškodné kybernetické útoky typu DDoS. Tyto banální útoky na české subjekty se opakovaně objevují od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. V posledních letech se k nim přidávají i oportunistické útoky na nezabezpečené nebo neadekvátně zabezpečené lokální technické provozy, kdy útočník mění parametry systému (například čerpadel, kotlů a podobně). V tuzemských případech sice docházelo k automatickému bezpečnostnímu odstavení napadených systémů, existují však zahraniční případy, kdy došlo i k poškození zařízení. Dalším typem napadených zařízení jsou IP kamery, včetně kamer umístěných v domácnostech.
Ruské “hacktivisty” nelze považovat za organicky vzniklé volné kolektivy osob s podobným světonázorem a nezávislé na ruské státní moci. Přestože jejich role spočívá především v získávání pozornosti pro hybridní působení Ruska v mediálním prostoru, opakované útoky způsobují v jednotlivých případech vedle nepříjemností sice malé, ale v součtu nezanedbatelné škody.