Sandberg Capital za stovky milionů koupil minoritní podíl ve skupině Daktela

Slovenská společnost Sandberg Capital koupila prostřednictvím fondu Sandberg Investment Fund II minoritní podíl ve skupině Daktela, která poskytuje cloudová kontaktní centra pro zákaznickou péči. Transakce se pohybuje řádu stovek milionů korun. Podle Forbesu slovenská firma získala v Daktele 40% podíl. Většinový podíl i nadále drží zakladatelé firmy David Hájek a Richard Baar.

„Po třech letech řízené expanze do zahraničí má Daktela pobočky v Anglii, Polsku a Maďarsku, ale zákazníci jsou rozeseti již po celém světě – například v Mexiku, Vietnamu nebo Gruzii. Díky spojení se Sandberg Capital si slibujeme rychlejší expanzi do dalších evropských zemí, primárně díky jejich zkušenostem a kontaktům z telekomunikačního světa,“ řekla Lupě marketingová specialistka Daktely Romana Kuťáková.

Daktela vznikla v roce 2005 a původně nabízela řešení pro telefonní ústředny obsluhující pouze hlasový kanál. Postupně přidala i další komunikační kanály a její cloudový platforma dnes zvládne integraci e-mailu, sms, webu, chatu, WhatsAppu, Facebook Messengeru a dalších aplikací. Její řešení využívají firmy od e-commerce až po energetické společnosti a call centra.

"Díky spojení se Sandberg Capital a jejich zkušenostmi v oblasti expanze, managementu a telekomunikací se chceme do pěti let stát jedničkou na trhu CEE v rámci kontaktních center a zákaznické péče, ale také být jedním z významných hráčů na západním trhu. Pevně ​​věříme, že společně dokážeme tyto vize naplnit a následně vykročit i do dalších částí světa,” řekl Richard Baar, CEO společnosti Daktela.

Firma začala hledat investičního partnera začátkem loňského roku. „Byli jsme překvapeni, jak velký zájem to mezi investory vyvolalo. V průběhu velmi krátkého času jsme měli na stole několik nabídek. Od začátku u nás rezonovala nabídka a celkový přístup Sandberg Capital,“ řekl David Hájek, jeden ze zakladatelů Daktely, který se aktuálně věnuje další expanzi na zahraniční trhy.

Daktela loni dosáhla obratu 178 milionu korun a EBITDA 50 milionů korun. Firma má 850 zákazníků napříč Evropou. Patří mezi ně například Notino, Rohlík, Mall nebo Muziker. Skupina se podílela i na projektu Chytrá karanténa.