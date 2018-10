 »  Satelitní operátor Flix TV nesplnil slib vysílat do půlky listopadu, skončil už tento týden

Jan Brychta

Podle původního oznámení měla satelitní platforma Flix TV fungovat do poloviny listopadu. Nakonec se ale její provozovatel rozhodl ukončit její vysílání o více než měsíc dříve.

Předplatitelé služby obdrželi v úterý 9. října oznámení, že z důvodu nuceného ukončení činnosti již nebude jejich satelitní operátor dále schopen poskytovat sjednané služby . Jak uvádí tisková zpráva operátora, jeho snahou bylo zajistit televizní vysílání až do poloviny listopadu, což se mu ale nepodařilo vyjednat a dodávky služby tak byly přerušeny.

Pro své klienty dojednal Flix speciální nabídku u satelitního operátora Digi TV, ke kterému mohli zájemci přejít bez jakýchkoliv vstupních nákladů. Pokud nebyli dosud osloveni, měli by v případě zájmu o přestup k Digi TV využít zákaznické centrum operátora. Požadavky klientů služby Flix TV by měly být vyřizovány prioritně a v co možná nejkratším termínu .

Nabídka od Digi TV: Maxi balík na čtvrt roku

Českým zákazníkům je určena neveřejná nabídka satelitní Digi TV a v případě uzavření smlouvy na dva roky by bývalí zákazníci Flixu měli od Digi dostat kompletní programovou nabídku, tzv. Maxi balík, v ceně základního předplatného po dobu prvních tří měsíců. Zmíněná tříměsíční akce by navíc měla vyjít na období vánočních svátků.

Kvůli výměně hardwaru bude muset domácnosti s předplacenou službou Flix TV navštívit technik od společnosti Digi a provést přeladění na jiný satelit. Flix využíval družici Eutelsat 16A, Digi TV běží na Thoru 6 a Intelsatu 10–02.Veškerá instalace by ale měla probíhat zdarma. V případě kvalitního internetového připojení by pak mohli předplatitelé využívat i OTT službu Digi2Go.